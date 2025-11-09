الأحد, 09-نوفمبر-2025 الساعة: 07:39 م - آخر تحديث: 07:26 م (26: 04) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
المؤتمر نت - أكدت كتائب القسام، اليوم الأحد، أن مقاتليها في رفح لن يستسلموا، محملة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن "الالتحام" معهم

المؤتمرنت -
القسام: لا استسلام في قاموسنا
قالت كتائب القسام، إن الاحتلال الإسرائيلي يتحمل المسؤولية الكاملة عن الالتحام مع عناصرها في رفح، الذين يدافعون عن أنفسهم داخل منطقة خاضعة لسيطرته.

وأضافت الكتائب في بيان لها اليوم: "ليعلم العدو أنه لا يوجد في قاموس كتائب القسام مبدأ الاستسلام وتسليم النفس للعدو".

وأكملت: "إننا نضع الوسطاء أمام مسؤولياتهم، وعليهم إيجاد حلٍ لضمان استمرار وقف إطلاق النار، وعدم تذرع العدو بحججٍ واهية لخرقه، واستغلال ذلك لاستهداف الأبرياء والمدنيين في غزة".

وأشارت إلى أن عملية استخراج الجثث خلال المرحلة الماضية، جرت في ظروف معقدة وبالغة الصعوبة، مضيفة: "رغم ذلك التزمناً بما هو مطلوب منا في الاتفاق، ونحن نؤكد أن استخراج ما تبقى من جثث بحاجةٍ إلى طواقم ومعدات فنية إضافية".

ولاحقاً، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الصليب الأحمر تسلم جثة الضابط غولدن بمدينة رفح.

وكانت كتائب القسام أعلنت أنها، في إطار صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى، ستسلم جثة الضابط الإسرائيلي هدار غولدن التي تم العثور عليها ظهر أمس في أحد أنفاق مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

ومنذ بدء سريان المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر الماضي، سلمت الفصائل الفلسطينية، 20 أسيرا إسرائيليا أحياء وجثث 25 آخرين من أصل 28.

كما يقبع في سجون الاحتلال أكثر من 10 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، ويعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، قتل العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.








