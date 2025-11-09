الأحد, 09-نوفمبر-2025 الساعة: 09:11 م - آخر تحديث: 09:10 م (10: 06) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الثورة اليمنية.. وأخطار اللحظة التاريخية
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
الشَّهِيدُ هَاشِم الغُمَارِي سَيَظَلُّ قِنْدِيلاً مُتَوَهِّجاً فِي مَسِيرَتِنَا
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
موسوعة البروفيسور بن حبتور... حين يُرمم الفكر وجعَ الوطن المكلوم
عبدالقادر بجاش الحيدري
شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
حمير بن عبدالله الأحمر*
علي عبدالمغني.. القائد الذي أشعل فجر سبتمبر
عبد السلام الدباء*
الشهيد المناضل محسن الشكليه الحميري
أبوبكر محمد حسين الشكليه
في ذكرى 28 يوليو.. شراكة المؤتمر وأنصار الله خيار وطن لاصفقة سلطة
توفيق عثمان الشرعبي
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
الوحدة امتداد طبيعي لهويتنا اليمنية الوحدوية
قاسم محمد لبوزة*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
أخبار
كشف الفلكي اليمني عدنان الشوافي عن أهم موشرات طقس اليمن المتوقعة حتى الأربعاء المقبل

انحسار موجة الصقيع.. والشوافي يحذّر

المؤتمرنت -
انحسار موجة الصقيع.. والشوافي يحذّر
كشف الفلكي اليمني عدنان الشوافي عن أهم موشرات طقس اليمن المتوقعة حتى الأربعاء المقبل.

وتوقع الفلكي الشوافي إنحسار موجة الصقيع ليلة الإثنين بالتزامن مع تحسن/ارتفاع تدريجي لدرجة الحرارة الصغرى ما بين 2 ~ 3 درجات مع تراجع طفيف من شدة البرودة مقارنة بثلاث أيام ماضية، مشيراً إلى تلاشي الموجة ليلتي الثلاثاء والأربعاء.

وحث الشوافي المزارعين بتوخي الحذر، حيث أن الصقيع غير مستبعد "فقط" إذا سكنت الرياح وكانت السماء صافية خصوصاً المزروعات ضعيفة المقاومة.

وأكد الفلكي اليمني في منشور على حسابه فيس بوك، استمرار الأجواء الباردة إلى شديدة البرودة أثناء الليل والصباح الباكر في المرتفعات والأحواض الجبلية.

كما توقع الشوافي هطول أمطار متفاوتة الشدة ومتفرقة على أرخبيل سقطرى، وخفيفة على أجزاء من محافظات إب، ريمة، المحويت.

ودعا الفلكي الشوافي الجميع إلى متابعة النشرات الجوية بشكل مستمر، وأخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من الطقس البارد.








