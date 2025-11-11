الخميس, 13-نوفمبر-2025 الساعة: 03:39 م - آخر تحديث: 12:16 م (16: 09) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
صنعاء: اجتماع يناقش تفعيل أداء قطاع الإسكان
ناقش اجتماع اليوم، برئاسة نائب وزير الإدارة والتنمية المحلية والريفية ناصر المحضار، وضم وكيل قطاع الإسكان بالوزارة المهندس قاسم عاطف، الجوانب المتصلة بتفعيل أداء قطاع الإسكان في ضوء خطط وبرامج التنمية.

وفي الاجتماع أكد نائب الوزير الحرص على توفير كافة المستلزمات المادية والفنية والبشرية بما يمكن القطاع من أداء مهامه على النحو الأكمل.. مشيرا إلى أهمية اعتماد سياسات فاعلة للقطاع ليتمكن من أداء مهامه الحيوية في عملية التنمية.

وأوضح المحضار في الاجتماع الذي ضم نائب رئيس غرفة عمليات الطوارئ عمار الهارب، وعدد من المختصين بالقطاع، إلى أهمية التشخيص الواقعي لبيئة العمل، بهدف الحصول على مؤشرات دقيقة وتوظيفها في إعداد الخطط والبرامج الهادفة للنهوض بعمل قطاع الإسكان.

بدوره استعرض وكيل القطاع، سير تنفيذ مشاريع الإسكان والتنمية الحضرية، والمشاريع المتعثرة، وسُبل تجاوز الإشكالات التي تعترض سير تنفيذ الخطط والبرامج والمشاريع.

وتطرق إلى الجوانب المتصلة بآليات تنفيذ وتقييم المشاريع، وكذا معايير استفادة المواطنين من مشاريع الإسكان والتنمية الحضرية.

وأكد الاجتماع ضرورة دعم بنك التسليف للإسكان ليقوم بدوره في مساندة وتنفيذ مشاريع الإسكان والتنمية الحضرية، ورفع كفاءة الكادر وتطوير قدراته، وتحديد مكان القوة والضعف في أداء القطاع، إضافة إلى إعداد تقرير تفصيلي لكافة المشاريع والأعمال الحالية والمستقبلية.

وشدد على أهمية مراجعة اللائحة التنظيمية للوزارة، لاستيعاب كافة مهام وأعمال وصلاحيات قطاع الإسكان.
