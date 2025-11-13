المؤتمرنت -

رئيس المؤتمر يعزي ال الراعي

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الاخ صادق بن أمين ابوراس برقية عزاء ومواساة الى الشيخ يحيى علي الراعي النائب الاول لرئيس المؤتمر رئيس مجلس النواب والى الشيخ علي عبدالله الراعي والشيخ يحيى عبدالله الراعي والاخ علي ناصر الراعي واخوانه وكافة ال الراعي في مديرية جهران بمحافظة ذمار في وفاة اللواء ناصر عبدالله الراعي احد مناضلي الثورة اليمنية 26 سبتمبر.



واشاد رئيس المؤتمر في البرقية التي بعثها باسمه شخصيا ونيابة عن قيادات وقواعد المؤتمر الشعبي العام كافة بمناقب الفقيد اللواء ناصر عبدالله الراعي ومواقفه الوطنية في الدفاع عن الثورة والجمهورية والوحدة وما قدمه للوطن خلال مسيرة حياته بالاضافة الى ما لعبه من ادوار اجتماعية مشهودة في خدمة المجتمع والإصلاح بين الناس وحل قضاياهم .



وعبر ابوراس عن بالغ حزنه وعميق مواساته في هذا المصاب سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد اللواء ناصر عبدالله الراعي بواسع رحمته وعظيم مغفرته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان إنا لله وإنا اليه راجعون .