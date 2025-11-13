المؤتمرنت -

تحذيرهام من أجواء باردة بهذه المناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر أجواء باردة إلى شديدة البرودة في عدد من المحافظات والمرتفعات خلال الـ 24 ساعة المقبلة.



وذكر المركز في نشرته الجوية أن من المتوقع أجواء باردة إلى شديدة البرودة أثناء الليل والصباح الباكر في محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء ومرتفعات لحج، الضالع، إب وغرب الجوف.



ومن المحتمل أن تكون الأجواء باردة في مرتفعات حضرموت، شبوة، جنوب مأرب، أبين، تعز، ريمة والمحويت.



وحذر المركز المواطنين خاصة كبار السن والأطفال والعاملين أثناء الليل والصباح الباكر في المحافظات والمرتفعات المذكورة من الأجواء الباردة والشديدة البرودة.



ونصح المزارعين في المناطق الجبلية بعمل التدابير اللازمة للحفاظ على مزروعاتهم، والقادمين إلى المناطق الباردة بضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من صدمات البرد.





