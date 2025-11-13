الجمعة, 14-نوفمبر-2025 الساعة: 03:40 ص - آخر تحديث: 01:02 ص (02: 10) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الثورة اليمنية.. وأخطار اللحظة التاريخية
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
قراءة لمقال بن حبتور في الذكرى الـ62 لثورة 14 أكتوبر
محمد الجوهري
الشَّهِيدُ هَاشِم الغُمَارِي سَيَظَلُّ قِنْدِيلاً مُتَوَهِّجاً فِي مَسِيرَتِنَا
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
موسوعة البروفيسور بن حبتور... حين يُرمم الفكر وجعَ الوطن المكلوم
عبدالقادر بجاش الحيدري
شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
حمير بن عبدالله الأحمر*
في ذكرى 28 يوليو.. شراكة المؤتمر وأنصار الله خيار وطن لاصفقة سلطة
توفيق عثمان الشرعبي
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
الوحدة امتداد طبيعي لهويتنا اليمنية الوحدوية
قاسم محمد لبوزة*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
أخبار
المؤتمر نت - التقى نائب وزير الخارجية والمغتربين، عبد الواحد أبو راس، نائب مدير مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، محمد أبوجهجه

أبو راس يلتقي مسؤولاً أممياً لمناقشة السلام

المؤتمرنت -
أبو راس يلتقي مسؤولاً أممياً لمناقشة السلام
التقى نائب وزير الخارجية والمغتربين، عبد الواحد أبو راس، نائب مدير مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، محمد أبوجهجه.

جرى خلال اللقاء مناقشة آخر المستجدات المتصلة بجهود إحلال السلام في البلاد.

وخلال اللقاء سلًم نائب وزير الخارجية نائب مدير مكتب المبعوث، رسالة موجهة منه إلى المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ بشأن الخطوات الضرورية لحلحلة الملف الإنساني والدور المعول على المبعوث في هذا المضمار.

وأكد نائب وزير الخارجية، ضرورة اضطلاع المبعوث الأممي بدوره في الدفع بعملية السلام وتنفيذ خارطة الطريق دون إبطاء وفي المقدمة الاستحقاقات الإنسانية.

وأشار إلى أن الوقت قد حان لتحقيق ذلك ولم يعد هناك أي مبرر للتأخير أو المماطلة.

وجدد أبو راس، تأكيد دعم حكومة التغيير والبناء لمساعي المبعوث الرامية لإنهاء العدوان والحصار المفروض على اليمن، مؤكداً الحرص على تحقيق السلام العادل والشامل والمستدام الذي يلبي تطلعات الشعب اليمني.

بدوره، أطلع نائب مدير مكتب المبعوث الأممي، نائب وزير الخارجية على نتائج الزيارات الأخيرة لغروندبرغ، إلى عدد من دول المنطقة ولقاءاته مع سفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن.

وجدد تأكيد التزام الأمم المتحدة بمواصلة مساعيها لتحقيق السلام في اليمن.








