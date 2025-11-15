المؤتمرنت -

رئيس المؤتمر يعزي ال الصيح

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الاخ صادق بن أمين ابو راس برقية عزاء ومواساة الى الاستاذ الدكتور / عبدالحميد مانع علي الصيح عضو اللجنة العامة للمؤتمر عضو هيئة الرقابة التنظيمية والى الشيخ / عبد ربه مانع علي الصيح عضو اللجنة الدائمة الرئيسية والدكتور علي مانع علي الصيح والشيخ عمر مانع علي الصيح وافراد الاسرة وكافة آل الصيح بمديرية ضوران انس محافظة ذمار في وفاة والدتهم الفاضلة.



وعبر رئيس المؤتمر في البرقية التي بعثها باسمه شخصيا ونيابة عن قيادات وقواعد المؤتمر كافة عن بالغ حزنه وعميق مواساته في هذا المصاب سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وعظبم مغفرته وأن يسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان إنا لله وإنا اليه راجعون