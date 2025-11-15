السبت, 15-نوفمبر-2025 الساعة: 07:51 م - آخر تحديث: 07:38 م (38: 04) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
مغتربون
حوار
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
عربي ودولي
كتب ودراسات
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الثورة اليمنية.. وأخطار اللحظة التاريخية
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
قراءة لمقال بن حبتور في الذكرى الـ62 لثورة 14 أكتوبر
محمد الجوهري
الشَّهِيدُ هَاشِم الغُمَارِي سَيَظَلُّ قِنْدِيلاً مُتَوَهِّجاً فِي مَسِيرَتِنَا
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
موسوعة البروفيسور بن حبتور... حين يُرمم الفكر وجعَ الوطن المكلوم
عبدالقادر بجاش الحيدري
شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
حمير بن عبدالله الأحمر*
في ذكرى 28 يوليو.. شراكة المؤتمر وأنصار الله خيار وطن لاصفقة سلطة
توفيق عثمان الشرعبي
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
الوحدة امتداد طبيعي لهويتنا اليمنية الوحدوية
قاسم محمد لبوزة*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
أخبار
المؤتمر نت - أكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا أن موجة الأمطار الغزيرة التي يشهدها قطاع غزة فاقمت بشكل كبير معاناة مئات آلاف العائلات

الأونروا تحذّر: الأمطار تعمّق كارثة النازحين في غزة

المؤتمرنت -
الأونروا تحذّر: الأمطار تعمّق كارثة النازحين في غزة
أكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا أن موجة الأمطار الغزيرة التي يشهدها قطاع غزة فاقمت بشكل كبير معاناة مئات آلاف العائلات النازحة، في ظل استمرار منع الاحتلال الإسرائيلي إدخال المواد الإغاثية الأساسية وفي مقدمتها مستلزمات المأوى.

وقالت الوكالة في بيان لها اليوم إن العائلات تبحث عن أي مكان يوفّر لها الحد الأدنى من الحماية، بما في ذلك الخيام المؤقتة التي غمرتها المياه خلال الساعات الماضية.

وأوضحت أن الحاجة ملحّة لتوفير مواد الإيواء الموجودة بالفعل لدى الأونروا، لكنها لا تستطيع توزيعها بسبب القيود المفروضة على دخول المساعدات إلى القطاع.

وأضافت الوكالة أن المنخفض الجوي الحالي يحمل تداعيات خطيرة على مئات آلاف النازحين، محذّرة من تفاقم الأوضاع الإنسانية إلى مستويات كارثية إذا استمرت العراقيل الإسرائيلية في وجه القوافل الإغاثية. وأشارت إلى وجود تحركات دولية متواصلة للضغط على الاحتلال للسماح بدخول المساعدات دون تعطيل.

وكانت الأمطار الغزيرة التي هطلت منذ يوم أمس قد غمرت آلاف الخيام في مختلف مناطق القطاع، ما أدى إلى تلف الأغطية والملابس وتدهور الوضع الصحي والمعيشي للنازحين، الذين يعيش معظمهم في ظروف قاسية منذ بدء العدوان على غزة في السابع من أكتوبر 2023.

ووفق تقديرات الأمم المتحدة، أدى العدوان إلى تدمير نحو 92% من المباني السكنية في القطاع بشكل كلي أو جزئي، ما أجبر السكان على النزوح إلى خيام لا تقيهم حر الصيف ولا برد الشتاء، أو العودة إلى منازلهم المتصدعة رغم مخاطر الانهيار بفعل السيول.

وأعرب المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك عن قلق بالغ إزاء وضع آلاف العائلات التي أصبحت مكشوفة بالكامل أمام الأحوال الجوية القاسية، محذرًا من زيادة المخاطر الصحية وانعدام الحماية في ظل غياب المأوى الملائم.

من جهته، أعلن الدفاع المدني في غزة أنّ "آلاف الخيام دُمّرت بسبب الأمطار، والوضع كارثي في القطاع"، مضيفاً أنّ "المنظومة الخدماتية مدمّرة وعاجزة عن تقديم الخدمات لسكان القطاع".

وحذّر من أنّ استمرار هذه الظروف ينذر بكارثة إنسانية تهدّد حياة آلاف العائلات.

شبكات الصرف الصحي خارج الخدمة
بدورها، حذّرت بلدية غزة، في تصريحٍ تلفزيوني، من أنّ "شبكات تصريف الأمطار مدمّرة في القطاع، ما يتسبّب بطفح المياه العادمة".

وأوضحت أنّ "المياه العادمة والنفايات تجتاح المنازل ومراكز الإيواء"، مطالبةً بـ"تدخّل دولي عاجل لمعالجة الوضع".

كما كشفت البلدية أنّ لديها "مخطّطات لمكافحة المنخفضات الجوية ومساعدة الناس، لكن ليس لدينا معدات للقيام بذلك".

ويعيش النازحون واقعاً مأساوياً بسبب انعدام مقومات الحياة وصعوبة الوصول إلى مستلزمات أساسية ونقص تقديم الخدمات الحيوية بسبب استمرار الحصار الإسرائيلي.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
عربي ودولي: اعتداءات إسرائيلية متواصلة على لبنان
عربي ودولي: دفعة جديدة من جثامين الشهداء تصل غزة
رياضة: عمومية الإعلام الرياضي تناقش تطوير عملها
رياضة: اختتام بطولة التقاط الأوتاد بصنعاء
علوم وتقنية: 6 أنواع من الأسماك مُفيدة للقلب والدماغ
علوم وتقنية: لشيخوخة صحية... 9 مكملات تُحدث الفرق
عربي ودولي: الاحتلال تعتقل 11 فلسطينياً من الضفة
عربي ودولي: غزة.. الأمطار تفاقم معاناة النازحين
رياضة: مونديال الناشئين.. تأهل المغرب لدور الـ16
عربي ودولي: شهيدة وغارات إسرائيلية على قطاع غزة
رياضة: مصر تودع منافسات كأس العالم للناشئين
رياضة: أجمل أهداف العالم 2025
اقتصاد: ارتفاع الذهب وتراجع الدولار
فنون ومنوعات: شيرين تقدّم بلاغاً ضد شقيقها!
رياضة: نيجيريا تبلغ نهائي الملحق الإفريقي
مجتمع مدني: ما أعراض نقص المغنيسيوم في الجسم؟
عربي ودولي: فوز السوداني بانتخابات العراق
مجتمع مدني: جامعة 21 سبتمبر تحتفل بـ512 خريج
رياضة: سينر إلى نصف نهائي البطولة الختامية
علوم وتقنية: سلاحان طبيعيان ضد أضرار السكر
مجتمع مدني: مفاهيم خاطئة عن فقدان الذاكرة
اقتصاد: أسعار النفط تواصل التراجع
اقتصاد: الذهب عند ذروة 3 أسابيع
عربي ودولي: الاحتلال يعتقل 40 فلسطينياً من الضفة
عربي ودولي: مستعمرون يحرقون مسجداً في الضفة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2025