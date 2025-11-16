الأحد, 16-نوفمبر-2025 الساعة: 08:51 م - آخر تحديث: 08:50 م (50: 05) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
حذّر مركز غزة لحقوق الإنسان، من أن آلاف المرضى في قطاع غزة يعيشون أوضاعا صعبة، حيث تتدهور صحتهم مع انهيار النظام الصحي

وفاة 10 آلاف مريض في غزة
حذّر مركز غزة لحقوق الإنسان، من أن آلاف المرضى في قطاع غزة يعيشون أوضاعا صعبة، حيث تتدهور صحتهم مع انهيار النظام الصحي وعدم توفر الأجهزة والعلاجات المناسبة، وكذلك استمرار إغلاق الاحتلال الإسرائيلي للمعابر.

وذكر المركز، في بيان له اليوم، أنه توثق من وفاة 10 آلاف مريض، من ضمنهم نساء وأطفال خلال رحلة علاجهم في قطاع غزة خلال عامي الإبادة التي نفذها الاحتلال الإسرائيلي، والتي تخللها استهداف وتدمير ممنهج للمنظومة الصحية، مشيرا إلى أن بين حالات الوفاة الموثقة 1000 مريض من قوائم المرضى الذين كانوا مسجلين للسفر؛ نتيجة تدهور حالتهم الصحية وعدم توفر علاجات مناسبة لهم.

وطالب المركز الحقوقي في بيانه، المجتمع الدولي ومنظمة الصحة العالمية بعدم القبول بالنظام الحالي لعمليات الإجلاء الصحي التي تجعل إسرائيل هي المتحكمة فيه، حيث يمر طلب التحويل بسلسلة إجراءات معقدة تنتهي بالرفض الإسرائيلي أو تأخير الرد في حين تنهار أجساد المرضى لعدم توفر العلاج المناسب في قطاع غزة.

وأشار إلى أنه لا يزال هناك 16500 مريض ينتظرون الحصول على الموافقة، بينهم 4 آلاف طفل يحتاجون إلى نقل فوري لإنقاذ حياتهم، فيما هناك آلاف آخرون ينتظرون الحصول على التحويلات الطبية اللازمة.

وكانت منظمة الصحة العالمية، أكدت في وقت سابق اليوم، وفاة أكثر من 900 مريض أثناء انتظار الإجلاء الطبي، بسبب قيود سلطات الاحتلال الإسرائيلي على إصدار تصاريح السفر للعلاج خارج القطاع.








