الأحد, 16-نوفمبر-2025 الساعة: 08:52 م - آخر تحديث: 08:50 م (50: 05) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
مغتربون
حوار
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
عربي ودولي
كتب ودراسات
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الثورة اليمنية.. وأخطار اللحظة التاريخية
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
قراءة لمقال بن حبتور في الذكرى الـ62 لثورة 14 أكتوبر
محمد الجوهري
الشَّهِيدُ هَاشِم الغُمَارِي سَيَظَلُّ قِنْدِيلاً مُتَوَهِّجاً فِي مَسِيرَتِنَا
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
موسوعة البروفيسور بن حبتور... حين يُرمم الفكر وجعَ الوطن المكلوم
عبدالقادر بجاش الحيدري
شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
حمير بن عبدالله الأحمر*
في ذكرى 28 يوليو.. شراكة المؤتمر وأنصار الله خيار وطن لاصفقة سلطة
توفيق عثمان الشرعبي
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
الوحدة امتداد طبيعي لهويتنا اليمنية الوحدوية
قاسم محمد لبوزة*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
عربي ودولي
المؤتمر نت - واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، إغلاق مداخل بلدة يعبد جنوبي جنين بالضفة الغربية، لليوم العاشر على التوالي

الاحتلال يواصل إغلاق يعبد لليوم العاشر

المؤتمرنت -
الاحتلال يواصل إغلاق يعبد لليوم العاشر
واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، إغلاق مداخل بلدة يعبد جنوبي جنين بالضفة الغربية، لليوم العاشر على التوالي.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال أغلقت مداخل يعبد الأسبوع الماضي بالسواتر الترابية، ما عدا المدخل الرئيسي ومنعت دخول المواطنين وخروجهم منها، وأجبرت عددا من العائلات على ترك منازلهم، وحولتها إلى ثكنات عسكرية.

وأضافت أن جنود الاحتلال أجبروا أصحاب المنازل المجاورة للمنازل التي حولوها لثكنات عسكرية على مغادرتها، فيما تستمر عمليات المداهمة لعدد من المنازل، وتفتيشها.

وفي طوباس، أصيب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في مخيم الفارعة.

وأوضحت مصادر محلية أن قوات الاحتلال منعت طواقم الإسعاف من الوصول إلى المصاب.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت المخيم بعدة دوريات عسكرية وانتشرت داخله، بعد اقتحام بلدة عقابا ومدينة طوباس والانسحاب منهما باتجاه المخيم.

تجدر الإشارة إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل تصعيدها في مختلف مناطق الضفة الغربية، بتنفيذ حملات دهم واعتقالات، وإغلاق مداخل للبلدات والمدن.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "عربي ودولي"
عناوين أخرى متفرقة
أخبار: وفاة 10 آلاف مريض في غزة
أخبار: النواب ينتقد إزدواجية مجلس الأمن تجاه اليمن
رياضة: منتخب اليمن ينهي معسكره ويغادر غداً
علوم وتقنية: اكتشاف كهف جوفي على المريخ
فنون ومنوعات: امرأة تفوز بـ"50" ألف دولار
اقتصاد: بورصة الكويت تغلق على انخفاض
أخبار: ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 69483
أخبار: تدشين مخيم طبي للفحص المبكر بصنعاء
أخبار: الأرصاد يحذّر من طقس الساعات المقبلة
فنون ومنوعات: بسمة وهبة تهاجم مايا دياب: لا تتدخلي
رياضة: تأهل إنجلترا وأوغندا وإيطاليا واليابان
أخبار: تحذير عاجل.. فيروس فتاك يهدد العالم
أخبار: الشوافي يحذّر مجدداً من صقيع متوقّع
فنون ومنوعات: نجاة أحمد سعد من حادث سير مروع
عربي ودولي: الأونروا: الأمطار تعمّق كارثة النازحين في غزة
أخبار: بن حبتور يطلع على التحضير لمؤتمر فلسطين
رياضة: عمومية الإعلام الرياضي تناقش تطوير عملها
رياضة: اختتام بطولة التقاط الأوتاد بصنعاء
علوم وتقنية: 6 أنواع من الأسماك مُفيدة للقلب والدماغ
علوم وتقنية: لشيخوخة صحية... 9 مكملات تُحدث الفرق
عربي ودولي: الاحتلال تعتقل 11 فلسطينياً من الضفة
عربي ودولي: غزة.. الأمطار تفاقم معاناة النازحين
أخبار: أجواء شديدة البرودة في 7 محافظات
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي ال الصيح
رياضة: مونديال الناشئين.. تأهل المغرب لدور الـ16
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2025