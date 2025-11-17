المؤتمرنت -

دفن 14 شهيداً مجهولي الهوية في غزة

أعلنت وزارة الصحة في غزة دفن 14 شهيداً كانت جثامينهم محتجزة لدى قوات الاحتلال بعد تعذر التعرف عليهم.



وأكدت الوزارة في بيان اليوم، استمرار الجهود للتعرف على بقية الشهداء المحتجزة جثامينهم لدى الاحتلال.



ودعت إلى تشكيل لجان تحقيق دولية مستقلة للكشف عن الجرائم المروعة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق جثامين الشهداء الفلسطينيين التي جرى تسليمها خلال الأسابيع الأخيرة، مؤكدة أن المشاهد التي رصدتها الطواقم الطبية "تفوق الوصف وتمثل انتهاكاً فاضحاً لكرامة الإنسان وحرمة الموتى".



وسلّمت قوات الاحتلال 330 جثمانًا، تم التعرف على 97 منهم فقط.



وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي 266 شهيداً، و635 جريحاً.



وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023 إلى 69,483، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، والإصابات إلى 170,706، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.