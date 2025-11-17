المؤتمرنت -

بدء صرف حافز شهري جديد للمعلمين في صنعاء

أكد وزيرا التربية والتعليم والبحث العلمي حسن الصعدي والخدمة المدنية والتطوير الإداري الدكتور خالد الحوالي، الحرص على معالجة كافة الإشكاليات المتعلقة بكشوفات راتب الكادر التربوي.



وأشار الصعدي والحواري في اجتماع اليوم، حضره وكيلا وزارتي التربية لقطاع التعليم الأساسي هادي عمار والخدمة المدنية لقطاع شؤون الوظيفة العامة علي الكبسي، إلى أهمية تصحيح الاختلالات من خلال تشكيل فريق من المختصين بالوزارتين.



وتطرقا الوزيران الصعدي والحوالي إلى الترتيبات والإجراءات التي بُذلت لبدء صرف الحافز الشهري للمتطوعين بالميدان التربوي، منوهين بالجهود التي بذلت بهذا الصدد.