الإثنين, 17-نوفمبر-2025 الساعة: 08:42 م - آخر تحديث: 08:10 م (10: 05) بتوقيت غرينتش
إقرأ في المؤتمر نت
صنعاء تعاقب 35 ضابطاً وفرداً

صنعاء تعاقب 35 ضابطاً وفرداً

المؤتمرنت -
صنعاء تعاقب 35 ضابطاً وفرداً
أصدر المجلس التأديبي للشرطة في اجتماعه الدوري بالعاصمة صنعاء، عدداً من القرارات العقابية بحق 35 ضابطاً وفرداً ثبت ارتكابهم مخالفات وتجاوزات للوائح والقوانين.

وأقر الاجتماع الذي عُقد اليوم برئاسة نائب مدير عام المرور العميد محمد المسيبي، رئيس المجلس، الاستغناء عن 25 فرداً من الضبط المروري، وتوجيه إنذارات لـ5 آخرين، وإحالة ملفات ضابط و2 أفراد إلى الأمن الوقائي.

كما أقر المجلس تنفيذ العقوبات المنصوص عليها في المواد والنصوص القانونية الواردة في قانون هيئة الشرطة ولائحته التنفيذية بحق كل متهم وفقاً للمخالفات التي ارتكبها كل فرد.

وفي الاجتماع، أكد العميد المسيبي أن شرطة المرور لن تتهاون مع أي أحد من منتسبيها يثبت عليه ارتكاب المخالفات والتجاوزات مهما كانت صفته ومنصبه.

وأشار إلى أن الشرطة وجدت لخدمة المواطنين والحفاظ على سلامتهم وممتلكاتهم.








