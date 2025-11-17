الإثنين, 17-نوفمبر-2025 الساعة: 10:14 م - آخر تحديث: 10:13 م (13: 07) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
مغتربون
حوار
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
عربي ودولي
كتب ودراسات
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الثورة اليمنية.. وأخطار اللحظة التاريخية
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
قراءة لمقال بن حبتور في الذكرى الـ62 لثورة 14 أكتوبر
محمد الجوهري
الشَّهِيدُ هَاشِم الغُمَارِي سَيَظَلُّ قِنْدِيلاً مُتَوَهِّجاً فِي مَسِيرَتِنَا
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
موسوعة البروفيسور بن حبتور... حين يُرمم الفكر وجعَ الوطن المكلوم
عبدالقادر بجاش الحيدري
شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
حمير بن عبدالله الأحمر*
في ذكرى 28 يوليو.. شراكة المؤتمر وأنصار الله خيار وطن لاصفقة سلطة
توفيق عثمان الشرعبي
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
الوحدة امتداد طبيعي لهويتنا اليمنية الوحدوية
قاسم محمد لبوزة*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
أخبار
المؤتمر نت - حذّر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة من أنّ القطاع يقف اليوم أمام كارثة إنسانية غير مسبوقة منذ بدء الإبادة الإسرائيلية

حكومة غزة: نواجه أكبر كارثة إنسانية

المؤتمرنت -
حكومة غزة: نواجه أكبر كارثة إنسانية
حذّر مدير مكتب الإعلام الحكومي في غزة، إسماعيل الثوابتة، من أن مئات آلاف النازحين الفلسطينيين يتعرضون لظروف مناخية لا يمكن لأي مجتمع أن يتحملها.

وأكد الثوابتة، في بيان مصور، اليوم الاثنين، أن قطاع غزة “يواجه كارثة إنسانية هي الأخطر منذ بدء حرب الإبادة الجماعية والعدوان الذي شنه الاحتلال “الإسرائيلي” ضد الشعب الفلسطيني الأعزل”.

وأشار إلى أن أكثر من 288 ألف أسرة فلسطينية تعيش مأساة قاسية في ظل ظروف مناخية صعبة وانعدام الحد الأدنى من مقومات الحياة.

فشل المجتمع الدولي
ولفت مدير الإعلام الحكومي إلى أن عشرات آلاف الخيام غرقت مع أول منخفض جوي في مشهد يجسد حجم المعاناة وفشل المجتمع الدولي في توفير مستلزمات الحماية والإيواء، بينما يحتاج قطاع غزة إلى 300 ألف خيمة وبيت متنقل لتأمين الحد الأساسي للسكن الإنساني.

وأوضح أن الاحتلال يواصل سياسة التضييق ومنع إدخال الخيام ومستلزمات الإيواء ويبقي المعابر مغلقة ويتلكأ في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار ويواصل التنصل من تنفيذ البروتوكول الإنساني في محاولة لفرض أشكال جديدة من الإبادة الجماعية عبر تعميق الكارثة الإنسانية.

وأشار إلى أنه من المفترض أن تبدأ المنظمات الدولية خلال الأيام القليلة القادمة في توزيع ما سمح الاحتلال بإدخاله مؤخرا من مواد الإيواء، وهي مواد قليلة ولا تلبي حاجة السكان، مؤكدا أن توفير هذه الاحتياجات هو واجب قانوني وأخلاقي وإنساني على المجتمع الدولي، وهذا الواجب لا يمكن أن يخضع للتسويف أو المماطلة مهما كانت الظروف.

الاحتلال يتحمل المسؤولية
وحمّل الثوابتة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن معاناة مئات آلاف النازحين الذين يواجهون قسوة الشتاء بلا مأوى آمن وبلا خدمات أساسية.

ودعا مدير الإعلام الحكومي في غزة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والوسطاء والأطراف الضامنة للاتفاق إلى تحرك فوري لإلزام الاحتلال بما وقع عليه في اتفاق وقف إطلاق النار والبروتوكول الإنساني.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
اقتصاد: استقرار أسعار الذهب
فنون ومنوعات: مايا دياب توضح تفاصيل خلافها مع أصالة
عربي ودولي: "الاتحادية" العراقية تنهي عمل البرلمان
علوم وتقنية: فاكهة تُخفف حرقان البول بسرعة
عربي ودولي: دفن 14 شهيداً مجهولي الهوية في غزة
عربي ودولي: توغل إسرائيلي جديد في ريف القنيطرة
عربي ودولي: الحكم بإعدام رئيسة وزراء
اقتصاد: تراجع مؤشرات الأسهم اليابانية
اقتصاد: ارتفاع قيمة الدولار
عربي ودولي: عشرات المستعمرين يقتحمون الأقصى
علوم وتقنية: مصابو السكري قد يفقدون سمعهم!
مجتمع مدني: العين تنبئ بالإصابة بالخرف!
رياضة: سينر يحتفظ بلقب "ختامية التنس"
رياضة: البرتغال إلى نهائيات كأس العالم
عربي ودولي: الاحتلال يواصل إغلاق يعبد لليوم العاشر
عربي ودولي: وفاة 10 آلاف مريض في غزة
رياضة: منتخب اليمن ينهي معسكره ويغادر غداً
علوم وتقنية: اكتشاف كهف جوفي على المريخ
فنون ومنوعات: امرأة تفوز بـ"50" ألف دولار
اقتصاد: بورصة الكويت تغلق على انخفاض
عربي ودولي: ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 69483
أخبار: الأرصاد يحذّر من طقس الساعات المقبلة
عربي ودولي: روسيا وأوكرانيا تتبادلان إسقاط المسيرات
فنون ومنوعات: بسمة وهبة تهاجم مايا دياب: لا تتدخلي
رياضة: تأهل إنجلترا وأوغندا وإيطاليا واليابان
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2025