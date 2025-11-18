الجمعة, 21-نوفمبر-2025 الساعة: 03:11 م - آخر تحديث: 02:52 م (52: 11) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
مغتربون
حوار
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
عربي ودولي
كتب ودراسات
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الثورة اليمنية.. وأخطار اللحظة التاريخية
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
قراءة لمقال بن حبتور في الذكرى الـ62 لثورة 14 أكتوبر
محمد الجوهري
الشَّهِيدُ هَاشِم الغُمَارِي سَيَظَلُّ قِنْدِيلاً مُتَوَهِّجاً فِي مَسِيرَتِنَا
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
موسوعة البروفيسور بن حبتور... حين يُرمم الفكر وجعَ الوطن المكلوم
عبدالقادر بجاش الحيدري
شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
حمير بن عبدالله الأحمر*
في ذكرى 28 يوليو.. شراكة المؤتمر وأنصار الله خيار وطن لاصفقة سلطة
توفيق عثمان الشرعبي
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
الوحدة امتداد طبيعي لهويتنا اليمنية الوحدوية
قاسم محمد لبوزة*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
أخبار
المؤتمر نت - بعث الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والعلاقات الخارجية الشيخ عبدالله أحمد مجيديع، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ محمد علي غانم الأشول

مجيديع يعزي بوفاة الشيخ محمد الأشول

المؤتمرنت -
مجيديع يعزي بوفاة الشيخ محمد الأشول
بعث الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والعلاقات الخارجية الشيخ عبدالله أحمد مجيديع، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ محمد علي غانم الأشول، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن والمجتمع.

وعبّر الأمين العام المساهد في البرقية التي بعثها إلى غانم علي الأشول وعبدالسلام محمد علي الأشول وإخوانه وكافة آل الأشول في مديرية عمران محافظة عمران، باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام عن خالص العزاء والمواساة للجميع بهذا المصاب.

وأشاد مجيديع، بمناقب الفقيد، حيث كان أحد القيادات المؤتمرية والشخصيات الاجتماعية المشهود لها بالمواقف الوطنية والقبلية، وجهوده الحثيثة في الإصلاح بين الناس وحل مشاكلهم.. سائلاً المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه وقبيلته الصبر والسلوان.

” إنا لله وإنآ إليه راجعون “.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
علوم وتقنية: سلاح جديد لمواجهة ارتفاع ضغط الدم
علوم وتقنية: لا تتجاهل برودة أصابعك
اقتصاد: الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع
علوم وتقنية: هل تشعر بالدوار عند النّهوض فجأة؟
فنون ومنوعات: حريق كبير يربك أعمال مؤتمر المناخ
مجتمع مدني: 8 إشارات تخبرك بما يحصل في جسمك
عربي ودولي: استخدام الاحتلال لقنابل عنقودية في لبنان
رياضة: من سيواجه العراق في الملحق العالمي؟
رياضة: مواجهات نارية في مونديال الناشئين
عربي ودولي: مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى
عربي ودولي: ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 69546
اقتصاد: الذهب يهبط تحت ضغط الدولار
عربي ودولي: الاحتلال يعتقل 56 فلسطينيًّا من الخليل
مجتمع مدني: اختتام المخيم الطبي بمستشفى التوفيق
أخبار: الأرصاد يتوقع طقساً شديد البرودة
فنون ومنوعات: رجل يعثر على كنز من الذهب بمنزله
عربي ودولي: الأمم المتحدة تجدد ولاية الأونروا
عربي ودولي: 25 شهيداً في قصف إسرائيلي على غزة
عربي ودولي: غوتيريش يدعو للتضامن مع الفلسطينيين
رياضة: منتخب اليمن يتقدم 4 مراكز عالمياً
محافظات: إتلاف 7 أطنان مواد غذائية في صنعاء
عربي ودولي: روسيا: مقتل وإصابة 1270 جندياً أوكرانياً
عربي ودولي: 393 خرقاً و279 شهيداً منذ وقف النار بغزة
اقتصاد: استقرار الأسهم الأوروبية
اقتصاد: الذهب يتراجع مع صعود الدولار
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2025