الجمعة, 21-نوفمبر-2025 الساعة: 03:12 م - آخر تحديث: 02:52 م (52: 11) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
مغتربون
حوار
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
عربي ودولي
كتب ودراسات
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الثورة اليمنية.. وأخطار اللحظة التاريخية
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
قراءة لمقال بن حبتور في الذكرى الـ62 لثورة 14 أكتوبر
محمد الجوهري
الشَّهِيدُ هَاشِم الغُمَارِي سَيَظَلُّ قِنْدِيلاً مُتَوَهِّجاً فِي مَسِيرَتِنَا
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
موسوعة البروفيسور بن حبتور... حين يُرمم الفكر وجعَ الوطن المكلوم
عبدالقادر بجاش الحيدري
شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
حمير بن عبدالله الأحمر*
في ذكرى 28 يوليو.. شراكة المؤتمر وأنصار الله خيار وطن لاصفقة سلطة
توفيق عثمان الشرعبي
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
الوحدة امتداد طبيعي لهويتنا اليمنية الوحدوية
قاسم محمد لبوزة*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
أخبار
المؤتمر نت - قالت مؤسسات الأسرى الفلسطينية، اليوم، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت خلال عامين أكثر من 1630 طفلاً من الضفة الغربية

اعتقال 1630 طفلاً من الضفة في عامين

المؤتمرنت -
اعتقال 1630 طفلاً من الضفة في عامين
قالت مؤسسات الأسرى الفلسطينية، اليوم، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت خلال عامين أكثر من 1630 طفلاً من الضفة الغربية بما فيها القدس، والعشرات من قطاع غزة، وأشارت لاستشهاد طفل في السجون الإسرائيلية.

وذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني ومؤسسة الضمير لحقوق الإنسان (غير حكومية)، في بيان مشترك بمناسبة يوم الطفل العالمي الذي يصادف 20 نوفمبر من كل عام، أن الطفل وليد خالد أحمد من بلدة سلواد بمحافظة رام الله وسط الضفة الغربية، "استشهد داخل سجن مجدو في مارس 2025، بعد تعرضه للجوع وسياسات الحرمان والتنكيل".

وأفاد البيان بأن المؤسسات الحقوقية سجلت أكثر من 1630 حالة اعتقال لأطفال في الضفة بما فيها القدس.

وأوضح أن الاحتلال اعتقل عشرات من أطفال غزة خلال الحرب (التي استمرت عامين)، وتعرضوا لـ"جرائم منظمة وعمليات إخفاء قسري ومنع من الزيارات، ما حال دون معرفة عددهم الدقيق، في دلالة على اتساع دائرة الاستهداف للأطفال".

وأشار إلى وجود 350 طفلًا معتقلًا حاليا بينهم طفلتان، يعيشون في ظروف "تتناقض تمامًا" مع المعايير الدولية الخاصة بحماية القاصرين، ويواجهون "جرائم التعذيب والتجويع والجرائم الطبية، وعمليات السلب والحرمان الممنهجة، إلى جانب العزل الجماعي".

وأضاف أن "الاحتلال يمارس تدميرًا جسديًا ونفسيًا ممنهجا بحق الأسرى الأطفال".

وأكد أن مستوى الانتهاكات ارتفع "بشكل غير مسبوق" منذ بدء الحرب، في ظل "استهداف واسع للطفولة الفلسطينية عبر الاعتقال والقتل والإخفاء القسري ومنع الزيارات وحرمان الأطفال من التعليم".

وأوضحت أن الأطفال المعتقلين جرى اقتِيادهم خلال الاقتحامات، ومن الحواجز والشوارع، وأحيانًا من المدارس ومحيطها، دون أي إجراءات قانونية تراعي سنّهم أو حقوقهم الأساسية.

ووفق البيان، "تم توثيق شهادات حديثة لأطفال محررين قالوا إنهم تعرضوا للضرب المبرح والعزل وسوء المعاملة منذ لحظة الاعتقال الأولى".

وأشار إلى أن "الغالبية الساحقة من الأطفال واجهت شكلا واحدا على الأقل من التعذيب الجسدي أو النفسي، في انتهاكات تتعارض مع القانون الدولي وكافة الاتفاقيات المتعلقة بحماية الطفل".

ولفت البيان إلى أن اعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين معا أدت إلى استشهاد ما لا يقل عن 1076 فلسطينيًا وإصابة نحو 10 آلاف و760 آخرين، إضافة إلى اعتقال أكثر من 20 ألفًا و500 فلسطيني حتى الثلاثاء.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
علوم وتقنية: سلاح جديد لمواجهة ارتفاع ضغط الدم
علوم وتقنية: لا تتجاهل برودة أصابعك
اقتصاد: الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع
علوم وتقنية: هل تشعر بالدوار عند النّهوض فجأة؟
فنون ومنوعات: حريق كبير يربك أعمال مؤتمر المناخ
مجتمع مدني: 8 إشارات تخبرك بما يحصل في جسمك
عربي ودولي: استخدام الاحتلال لقنابل عنقودية في لبنان
رياضة: من سيواجه العراق في الملحق العالمي؟
رياضة: مواجهات نارية في مونديال الناشئين
عربي ودولي: مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى
عربي ودولي: ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 69546
اقتصاد: الذهب يهبط تحت ضغط الدولار
عربي ودولي: الاحتلال يعتقل 56 فلسطينيًّا من الخليل
مجتمع مدني: اختتام المخيم الطبي بمستشفى التوفيق
فنون ومنوعات: رجل يعثر على كنز من الذهب بمنزله
عربي ودولي: الأمم المتحدة تجدد ولاية الأونروا
عربي ودولي: 25 شهيداً في قصف إسرائيلي على غزة
عربي ودولي: غوتيريش يدعو للتضامن مع الفلسطينيين
رياضة: منتخب اليمن يتقدم 4 مراكز عالمياً
محافظات: إتلاف 7 أطنان مواد غذائية في صنعاء
عربي ودولي: روسيا: مقتل وإصابة 1270 جندياً أوكرانياً
عربي ودولي: 393 خرقاً و279 شهيداً منذ وقف النار بغزة
اقتصاد: استقرار الأسهم الأوروبية
اقتصاد: الذهب يتراجع مع صعود الدولار
أخبار: ضبط مندوبي فرز الباصات في صنعاء
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2025