اعتقال 1630 طفلاً من الضفة في عامين

قالت مؤسسات الأسرى الفلسطينية، اليوم، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت خلال عامين أكثر من 1630 طفلاً من الضفة الغربية بما فيها القدس، والعشرات من قطاع غزة، وأشارت لاستشهاد طفل في السجون الإسرائيلية.



وذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني ومؤسسة الضمير لحقوق الإنسان (غير حكومية)، في بيان مشترك بمناسبة يوم الطفل العالمي الذي يصادف 20 نوفمبر من كل عام، أن الطفل وليد خالد أحمد من بلدة سلواد بمحافظة رام الله وسط الضفة الغربية، "استشهد داخل سجن مجدو في مارس 2025، بعد تعرضه للجوع وسياسات الحرمان والتنكيل".



وأفاد البيان بأن المؤسسات الحقوقية سجلت أكثر من 1630 حالة اعتقال لأطفال في الضفة بما فيها القدس.



وأوضح أن الاحتلال اعتقل عشرات من أطفال غزة خلال الحرب (التي استمرت عامين)، وتعرضوا لـ"جرائم منظمة وعمليات إخفاء قسري ومنع من الزيارات، ما حال دون معرفة عددهم الدقيق، في دلالة على اتساع دائرة الاستهداف للأطفال".



وأشار إلى وجود 350 طفلًا معتقلًا حاليا بينهم طفلتان، يعيشون في ظروف "تتناقض تمامًا" مع المعايير الدولية الخاصة بحماية القاصرين، ويواجهون "جرائم التعذيب والتجويع والجرائم الطبية، وعمليات السلب والحرمان الممنهجة، إلى جانب العزل الجماعي".



وأضاف أن "الاحتلال يمارس تدميرًا جسديًا ونفسيًا ممنهجا بحق الأسرى الأطفال".



وأكد أن مستوى الانتهاكات ارتفع "بشكل غير مسبوق" منذ بدء الحرب، في ظل "استهداف واسع للطفولة الفلسطينية عبر الاعتقال والقتل والإخفاء القسري ومنع الزيارات وحرمان الأطفال من التعليم".



وأوضحت أن الأطفال المعتقلين جرى اقتِيادهم خلال الاقتحامات، ومن الحواجز والشوارع، وأحيانًا من المدارس ومحيطها، دون أي إجراءات قانونية تراعي سنّهم أو حقوقهم الأساسية.



ووفق البيان، "تم توثيق شهادات حديثة لأطفال محررين قالوا إنهم تعرضوا للضرب المبرح والعزل وسوء المعاملة منذ لحظة الاعتقال الأولى".



وأشار إلى أن "الغالبية الساحقة من الأطفال واجهت شكلا واحدا على الأقل من التعذيب الجسدي أو النفسي، في انتهاكات تتعارض مع القانون الدولي وكافة الاتفاقيات المتعلقة بحماية الطفل".



ولفت البيان إلى أن اعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين معا أدت إلى استشهاد ما لا يقل عن 1076 فلسطينيًا وإصابة نحو 10 آلاف و760 آخرين، إضافة إلى اعتقال أكثر من 20 ألفًا و500 فلسطيني حتى الثلاثاء.