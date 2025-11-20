الجمعة, 21-نوفمبر-2025 الساعة: 03:12 م - آخر تحديث: 02:52 م (52: 11) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
أخبار
دشنت اللجان الرقابية الميدانية المشتركة للرقابة على الأسواق بمحافظة صنعاء حملة للرقابة على أسعار السلع والمواد الغذائية في الأسواق والمنشآت والمحال التجارية

حملة رقابية على الأسواق في صنعاء

المؤتمرنت -
حملة رقابية على الأسواق في صنعاء
دشنت اللجان الرقابية الميدانية المشتركة للرقابة على الأسواق بمحافظة صنعاء حملة للرقابة على أسعار السلع والمواد الغذائية في الأسواق والمنشآت والمحال التجارية.

وأوضح مدير الإدارة العامة لإستقرار الأسواق - عضو اللجنة الإشرافية بوزارة الاقتصاد خالد الخولاني، أن الحملة تأتي تنفيذًا لتوجيهات قيادتي الوزارة والسلطة المحلية بالمحافظة لتعزيز الدور الرقابي وحماية المستهلك من السلع الفاسدة والمنتهية المعروضة في السوق.

ولفت إلى أن اللجان الميدانية ستعمل على التأكد من مدى الإلتزام بالبيع وفق الأسعار المحددة في مختلف الأسواق، وكذا ضبط المخالفات التموينية المتعلقة بعدم إشهار القائمة السعرية أو من يقوم بعرض سلع منتهية الصلاحية.

وأكد الخولاني، عدم التهاون في اتخاذ الإجراءات الصارمة بحق المخالفين وفقًا للوائح المنظمة للنشاط التجاري والتعاميم الصادرة من الوزارة، مبينًا استمرار الرقابة على الأسعار وضبط المخالفات بأنواعها والتأكد من مدى الالتزام بالاشتراطات الصحية وأسلوب وطريقة العرض.

فيما أوضح نائب مدير مكتب الإقتصاد بالمحافظة عزيز الخولاني، أن الحملات الميدانية مستمرة للرقابة على الأسواق والمنشآت والمحلات التجارية والمخابز والأفران، مشيرًا إلى أهمية تعاون السلطات المحلية في المديريات لتعزيز جهود فرق الرقابة الميدانية في ضبط المخالفين بما يكفل حماية المستهلك، وتحقيق استقرار سعري في الأسواق.

ودعا المواطنين إلى التعاون مع المكتب والإبلاغ عن أي مخالفات من قبل التجار على الرقم المجاني"174".








