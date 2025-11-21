السبت, 22-نوفمبر-2025 الساعة: 03:12 ص - آخر تحديث: 12:30 ص (30: 09) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
مغتربون
حوار
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
عربي ودولي
كتب ودراسات
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الثورة اليمنية.. وأخطار اللحظة التاريخية
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
قراءة لمقال بن حبتور في الذكرى الـ62 لثورة 14 أكتوبر
محمد الجوهري
الشَّهِيدُ هَاشِم الغُمَارِي سَيَظَلُّ قِنْدِيلاً مُتَوَهِّجاً فِي مَسِيرَتِنَا
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
موسوعة البروفيسور بن حبتور... حين يُرمم الفكر وجعَ الوطن المكلوم
عبدالقادر بجاش الحيدري
شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
حمير بن عبدالله الأحمر*
في ذكرى 28 يوليو.. شراكة المؤتمر وأنصار الله خيار وطن لاصفقة سلطة
توفيق عثمان الشرعبي
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
الوحدة امتداد طبيعي لهويتنا اليمنية الوحدوية
قاسم محمد لبوزة*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
أخبار
المؤتمر نت - حذّر الفلكي اليمني عدنان الشوافي من اشتداد موجة الصقيع على معظم محافظات الجمهورية خلال الساعات القادمة

الشوافي يحذّر: موجة الصقيع تصل ذروتها

المؤتمرنت -
الشوافي يحذّر: موجة الصقيع تصل ذروتها
حذّر الفلكي اليمني عدنان الشوافي من اشتداد موجة الصقيع على معظم محافظات الجمهورية خلال الساعات القادمة.

وتَوقَّع الفلكي الشوافي انخفاض درجة الحرارة الصغرى إلى الصفر، حيث ستشهد ليلتا الجمعة والسبت ذروة موجة الصقيع الحالية في المرتفعات والأحواض الجبلية وأجزاء من الهضاب الداخلية.

ونبه الشوافي من رياح نشطة ورطوبة مرتفعة نسبياً في بعض المناطق، ونصح الجميع بأخذ الاحتياطات الوقائية اللازمة.

وأوضح الفلكي اليمني أن "المحسوسة" أخفض من الليلة الماضية بحدود درجة إلى درجتين مئوية، داعياً إلى توخي الحذر ومتابعة نشرات الطقس بشكل مستمر.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
مجتمع مدني: لا تجلس وحيداً على المائدة!
علوم وتقنية: الكبد في خطر!
عربي ودولي: اليونيسف: مقتل 67 طفلاً منذ اتفاق غزة
اقتصاد: النفط يواصل التراجع
عربي ودولي: حصيلة الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان
اقتصاد: تراجع أسعار الذهب
رياضة: البرازيل تقصى المغرب من مونديال الناشئين
فنون ومنوعات: غياب مفاجئ لشيرين عبدالوهاب
عربي ودولي: شهيدان برصاص الاحتلال في القدس
علوم وتقنية: سلاح جديد لمواجهة ارتفاع ضغط الدم
علوم وتقنية: لا تتجاهل برودة أصابعك
اقتصاد: الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع
علوم وتقنية: هل تشعر بالدوار عند النّهوض فجأة؟
فنون ومنوعات: حريق كبير يربك أعمال مؤتمر المناخ
مجتمع مدني: 8 إشارات تخبرك بما يحصل في جسمك
عربي ودولي: استخدام الاحتلال لقنابل عنقودية في لبنان
رياضة: من سيواجه العراق في الملحق العالمي؟
رياضة: مواجهات نارية في مونديال الناشئين
عربي ودولي: مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى
عربي ودولي: ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 69546
اقتصاد: الذهب يهبط تحت ضغط الدولار
عربي ودولي: الاحتلال يعتقل 56 فلسطينيًّا من الخليل
مجتمع مدني: اختتام المخيم الطبي بمستشفى التوفيق
أخبار: الأرصاد يتوقع طقساً شديد البرودة
فنون ومنوعات: رجل يعثر على كنز من الذهب بمنزله
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2025