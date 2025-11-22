السبت, 22-نوفمبر-2025 الساعة: 09:27 م - آخر تحديث: 09:23 م (23: 06) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
أخبار
المؤتمر نت - اتهمت حركة حماس والدفاع المدني الفلسطيني، اليوم السبت، جيش الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب خروقات ممنهجة لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة

الاحتلال يوسّع "الخط الأصفر" في غزة

المؤتمرنت -
الاحتلال يوسّع "الخط الأصفر" في غزة
اتهمت حركة حماس والدفاع المدني الفلسطيني، اليوم السبت، جيش الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب خروقات ممنهجة لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، من خلال توسيع “الخط الأصفر” شرقي مدينة غزة ونسف منازل سكنية وتهجير مئات العائلات قسرا.

وقالت حماس في بيان صحفي، إن تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية يضع الوسطاء والإدارة الأمريكية أمام “مسؤولياتهما في التصدي لمحاولات الاحتلال تقويض وقف إطلاق النار”، مؤكدة أن تراجع جيش الاحتلال عن خطوط انسحابه المتفق عليها يشكل “خرقا واضحا للاتفاق”.

وأشارت الحركة إلى أن هذه الخروقات أدت إلى “ارتقاء مئات الشهداء جراء الغارات والقتل المباشر تحت ذرائع مختلقة”، مؤكدةً رفضها لكل محاولات حكومة مجرم الحرب نتنياهو لفرض أمرٍ واقع يتعارض مع ما جرى الاتفاق عليه.

ودعت حماس الوسطاء إلى التدخل العاجل وإلزام "إسرائيل" بوقف الخروقات فورا، كما طالبت الإدارة الأمريكية بتنفيذ تعهداتها تجاه اتفاق وقف إطلاق النار وضمان عدم تقويض مساره.

كارثة إنسانية متصاعدة
من جانبه، قال الناطق باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي نسف عشرات المنازل والمربعات السكنية شرق غزة عقب إعلان وقف إطلاق النار، ما أجبر مئات العائلات على النزوح نحو مناطق داخل المدينة “معدومة الخدمات وغير صالحة للعيش”.

وأوضح بصل أن توسيع الخط الأصفر بمقدار 250 مترا شرق غزة، خلق حالة من التكدس السكاني في مناطق لا تتوفر فيها مقومات الحياة الأساسية، مؤكدا أن قطاع غزة يواجه “كارثة إنسانية متصاعدة” في ظل بطء عمليات الإغاثة مقارنة بالاحتياجات الهائلة.

وحذر من أن حلول فصل الشتاء سيضاعف المخاطر على حياة السكان، داعيا إلى تدخل عاجل وحقيقي قبل تفاقم الأوضاع بشكل لا يمكن احتواؤه.

ويأتي هذا التصعيد وسط دعوات دولية متواصلة لاحترام اتفاق وقف إطلاق النار، وتسهيل دخول المساعدات إلى قطاع غزة الذي يعاني دمارا واسعا ونقصا حادا في الخدمات الأساسية.








