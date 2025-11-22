الأحد, 23-نوفمبر-2025 الساعة: 04:20 ص - آخر تحديث: 12:08 ص (08: 09) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
مغتربون
حوار
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
عربي ودولي
كتب ودراسات
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الثورة اليمنية.. وأخطار اللحظة التاريخية
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
قراءة لمقال بن حبتور في الذكرى الـ62 لثورة 14 أكتوبر
محمد الجوهري
الشَّهِيدُ هَاشِم الغُمَارِي سَيَظَلُّ قِنْدِيلاً مُتَوَهِّجاً فِي مَسِيرَتِنَا
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
موسوعة البروفيسور بن حبتور... حين يُرمم الفكر وجعَ الوطن المكلوم
عبدالقادر بجاش الحيدري
شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
حمير بن عبدالله الأحمر*
في ذكرى 28 يوليو.. شراكة المؤتمر وأنصار الله خيار وطن لاصفقة سلطة
توفيق عثمان الشرعبي
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
الوحدة امتداد طبيعي لهويتنا اليمنية الوحدوية
قاسم محمد لبوزة*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
أخبار
المؤتمر نت - جددّت وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية التأكيد على استمرار قرار منع استيراد الزبيب الخارجي

الزراعة: استمرار منع استيراد الزبيب الخارجي

المؤتمرنت -
الزراعة: استمرار منع استيراد الزبيب الخارجي
جددّت وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية التأكيد على استمرار قرار منع استيراد الزبيب الخارجي، بهدف تشجيع وحماية الإنتاج المحلي من هذا المحصول، لما يترتب على الاستيراد من خسائر على المزارعين، واستنزاف للعملة الصعبة.

وأهاب قطاع التسويق في الوزارة بالمستوردين بأهمية الالتزام بالتعميم الصادر عن الوزارة، لافتًا إلى أن وزارة الزراعة والثروة السمكية تسعى في إطار خططها وبرامجها إلى حماية وتشجيع المنتجات الزراعية المحلية وتنظيم تداولها في الأسواق.

ونفى بيان صادر عن الوزارة صحة وثيقة جرى تداولها خلال الساعات الماضية عبر عدد من منصات التواصل الاجتماعي بشأن سماح الوزارة لاستيراد كميات من الزبيب الخارجي، مؤكدًا أن تلك الوثيقة مزورة ولا تمت بأي صلة للوزارة.

وأوضح البيان أن الوزارة لم تصدر أي تعميم أو قرار يتضمن المعلومات الواردة في الوثيقة المتداولة، مبينا أن صياغتها وشكلها والمعلومات الواردة فيها لا تتوافق مع النماذج الرسمية المعتمدة داخل الوزارة، ما يؤكد بطلانها.

وأشار إلى أن وزارة الزراعة تعتمد في نشر قراراتها وبياناتها عبر القنوات الرسمية، داعيًا وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل إلى تحرّي الدقة والرجوع إلى المصادر الموثوقة قبل تداول أي محتوى يفتقر إلى المصداقية.

وأفاد البيان بأن الوزارة تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الجهات أو الأفراد الذين يقفون وراء تزوير أو نشر وثائق تهدف إلى تضليل الرأي العام وإثارة البلبلة.

ولفت إلى استمرار تنفيذ قرار منع استيراد الزبيب الخارجي، بهدف حماية المنتج المحلي وتعزيز قدرات المزارعين، بما يسهم في رفع جودة الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي تمهيدًا للوصول إلى مرحلة التصدير، مؤكدًا حرص الوزارة على مواصلة تنفيذ برامجها وخططها الداعمة للقطاعين الزراعي والسمكي، والعمل على تطوير سلاسل القيمة بما يساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
رياضة: برشلونة يحتفل بعودته لكامب نو برباعية
عربي ودولي: حماس تنفي إبلاغ ويتكوف بإنهاء اتفاق غزة
علوم وتقنية: ما سبب طقطقة المفاصل؟
فنون ومنوعات: دينا الشربيني تقاضي مديري 4 صفحات
عربي ودولي: توغّل إسرائيلي جديد في ريف القنيطرة
رياضة: تشيلسي ينجز المهمة على أرض بيرنلي
مجتمع مدني: افتتاح معرض الصيدلي المنتج بجامعة الناصر
عربي ودولي: الاحتلال يوسّع "الخط الأصفر" في غزة
عربي ودولي: ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 69733
علوم وتقنية: أفضل وقت لتناول فاكهة البرتقال
علوم وتقنية: 7 أدوية شائعة تسبب فقدان الذاكرة
اقتصاد: أسهم أوروبا تسجل خسارة أسبوعية
عربي ودولي: ارتفاع عدد ضحايا زلزال بنغلاديش
رياضة: اليمن يستهل مشواره الآسيوي بالفوز
ثقافة: القائمة الكاملة لمسلسلات رمضان 2026
مجتمع مدني: لا تجلس وحيداً على المائدة!
علوم وتقنية: الكبد في خطر!
عربي ودولي: اليونيسف: مقتل 67 طفلاً منذ اتفاق غزة
اقتصاد: النفط يواصل التراجع
عربي ودولي: حصيلة الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان
اقتصاد: تراجع أسعار الذهب
رياضة: البرازيل تقصى المغرب من مونديال الناشئين
فنون ومنوعات: غياب مفاجئ لشيرين عبدالوهاب
عربي ودولي: شهيدان برصاص الاحتلال في القدس
أخبار: الأرصاد يحذر من تشكل صقيع في المرتفعات
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2025