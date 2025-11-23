المؤتمرنت - إبراهيم الحجاجي -

زراعة الكبد في ندوة بمستشفى جامعة العلوم والتكنولوجبا

أقام مستشفى جامعة العلوم والتكنولوجيا اليوم بصنعاء الندوة العلمية الاولى لزراعة الكبد.



وخلال افتتاح الندوة أكد مدير عام مستشفى جامعة العلوم والتكنولوجيا الدكتور الاستاذ دكتور فهمي الحكيمي أن مشروع زراعة الكبد لأول مرة في اليمن يعد باكورة عدد من المشاريع الطبية التي يحتاجها البلد، وأن هذا المشروع سيمثل نقلة نوعية على مستوى الجانب الطبي في اليمن، خاصة في ظل المعاناة التي يعيشها الشعب اليمني نتيجة الحرب والحصار، وهو ما سيوفر السفر الى الخارج للعلاج، معبرا عن شكره لكل من عمل وساهم في أنجاح المشروع.



فيما عبر استشاري أمراض وزراعة الكبد ومناظير الجهاز الهضمي والكبد بجمهورية مصر العربية الدكتور محمد عبدالوهاب الطباخ الذي يزور اليمن حاليا، عن سعادته بالبدء في مشروع زراعة الكبد في اليمن، وأنها خطوة مهمة في توفير هذه الخدمة الطبية للشعب اليمني الذي يستحق أن يحضى بالخدمات الطبية، مشيرا الى وصول حوالى 40 حالة خلال تواجده في صنعاء بحاجة الى زراعة كبد ومنها حالات بحاجة الى تدخل عاجل.



وكان رئيس اللجنة العلمية الدكتور مختار الشرجبي قد استعرض اعداد المشروع، مؤكدا سعي القائمين عليه لتوفير أعلى معايير الجودة وأفضل رعاية طبية للمرضى من أجل انجاح المشروع، داعيا الى تتكاتف جهود الجميع من أجل إنجاج هذا المشروع الوطني المهم وتطوير مختلف الخدمات الطبية في بلادنا.



ومن جانب المشاركين في الندوة، أشار استشاري الأشعة التداخلية والقسطرة العلاجية الدكتور عبدالقادر الفلاحي (الأول والوحيد في هذا التخصص حتى الآن في اليمن)، الى أهمية المشروع الذي بدأ بعد محاولات من قبل عدد من الجراحين والمختصين، متمنيا أن يكون الكادر متكاملا بحيث يعود بالفائدة الكاملة لليمن، منوهاً الى أهمية الأشعة التداخلية في موضوع زراعة الكبد، والتي تعني العلاج بدون جراحة أو تخدير ورقود عن طريق الجلد أو الشرايين، والتعامل مع المضاعفات ومتها زراعة الكبد.



من جهته، قال استشاري الحالات الحرجة الدكتور أنور يُسر، أن تخصص الحالات الحرجة من التخصصات النادرة في اليمن، كونه يجمع بين التخدير والباطنة، مشيرا الى أنه تخصص جديد يدرس في جمهورية مصر العربية وهو من أوائل خريجي هذا التخصص عام 2015، وأن بعض الدول بدأت الان تدرس هذا التخصص.. وأضاف "زراعة الكبد معقدة حيث تستمر الحالة في غرفة العمليات ربما الى 12 ساعة، وبمجرد تكاسل بسيط في العناية المركزة يفشل كل جهد فريق العمل، لذلك هذا التخصص مهم جدا في التعامل مع الحالات الحرجة بطرق معينة وأجهزة حديثة للمحافظة على نجاح العملية".



بدوره، بارك استشاري الجراحة العامة وجراحة المناطير مدير عام مستشفى التوفيق الاستشاري توفيق عبدالحميد المخلافي، هذه الخطوة لمستشفى جامعة العلوم والكنولوجيا البدء في مشروع زراعة الكبد، كخطوة مهمة في توفير واحدة من أهم الخدمات الطبية في الجمهورية اليمنية، مشيرا الى أهمية الندوة العلمية التي بدأ بها هذا المشروع والتي تناولت عدد من الاوراق العلمية قدمها عدد من الخبراء والمختصين حول زراعة الكبد.