المؤتمرنت -

إجراءات السلامة العاجلة عند تساقط الرماد البركاني

اعلنت وزارة الصحة والبيئة حزمة نصائح توعوية صحية لتجنب تداعيات انفجار بركان في اثيوبيا ووصول بعض الغبار لبعض مديريات اليمن



(المؤتمرنت) بنشر فيما يلي نصها :



1) حماية الجهاز التنفسي

- ارتداء كمامة طبية 😷

- تجنب الخروج إلا للضرورة.

- في حال عدم توفر كمامة: تغطية الأنف والفم بقطعة قماش مبللة.

- بقاء مرضى الربو والسل والأمراض الصدرية داخل المنازل قدر الإمكان.



2) حماية العينين والجلد

- ارتداء نظارة لحماية العين من التهيّج.

- عدم فرك العين عند دخول الغبار.

- غسل الوجه بالماء فور التعرض للرماد.



3) حماية مياه الشرب

- تغطية خزانات وبراميل المياه بشكل محكم.

- عدم استخدام الماء المكشوف للشرب أو غسل الوجه.

- غسل الخضروات والفواكه جيدًا.



4) حماية المنازل

- إغلاق النوافذ والأبواب جيدًا.

- إيقاف المكيّفات التي تسحب الهواء من الخارج.

- تغطية الأطعمة المكشوفة.

- عدم تشغيل مراوح الشفط المتصلة بالهواء الخارجي.



5) عدم الخروج الا للضرورة القصوى وعند الخروج يفضل

- ارتداء كمامة ونظارة.

- القيادة ببطء لتجنّب إثارة الرماد على الطرقات

- إغلاق نوافذ السيارات

- تشغيل مسّاحات الزجاج بحذر وعدم رش الماء بقوة على الرماد



6) يُفضّل بقاء الفئات الأكثر عرضة للخطر داخل المنازل أثناء موجة الرماد وهم كالاتي؛

- مرضى الربو والـCOPD

- مرضى الدرن.

- الأطفال وكبار السن.

- الحوامل.

- مرضى القلب.



7) التعامل مع الملابس والأغراض الملوثة

- خلع الملابس الملوثة بالرماد خارج المنزل.

- غسلها بالماء أولاً قبل إضافة الصابون.

- تجنب تنظيف الرماد بالنفخ حتى لا يعاد استنشاقه.