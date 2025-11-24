الإثنين, 24-نوفمبر-2025 الساعة: 02:23 ص - آخر تحديث: 01:30 ص (30: 10) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
مغتربون
حوار
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
عربي ودولي
كتب ودراسات
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الثورة اليمنية.. وأخطار اللحظة التاريخية
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
قراءة لمقال بن حبتور في الذكرى الـ62 لثورة 14 أكتوبر
محمد الجوهري
الشَّهِيدُ هَاشِم الغُمَارِي سَيَظَلُّ قِنْدِيلاً مُتَوَهِّجاً فِي مَسِيرَتِنَا
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
موسوعة البروفيسور بن حبتور... حين يُرمم الفكر وجعَ الوطن المكلوم
عبدالقادر بجاش الحيدري
شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
حمير بن عبدالله الأحمر*
في ذكرى 28 يوليو.. شراكة المؤتمر وأنصار الله خيار وطن لاصفقة سلطة
توفيق عثمان الشرعبي
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
الوحدة امتداد طبيعي لهويتنا اليمنية الوحدوية
قاسم محمد لبوزة*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
أخبار
المؤتمر نت - تجنب الخروج إلا للضرورة. - في حال عدم توفر كمامة: تغطية الأنف والفم بقطعة قماش مبللة.

إجراءات السلامة العاجلة عند تساقط الرماد البركاني

المؤتمرنت -
إجراءات السلامة العاجلة عند تساقط الرماد البركاني
اعلنت وزارة الصحة والبيئة حزمة نصائح توعوية صحية لتجنب تداعيات انفجار بركان في اثيوبيا ووصول بعض الغبار لبعض مديريات اليمن

(المؤتمرنت) بنشر فيما يلي نصها :

1) حماية الجهاز التنفسي
- ارتداء كمامة طبية 😷
- تجنب الخروج إلا للضرورة.
- في حال عدم توفر كمامة: تغطية الأنف والفم بقطعة قماش مبللة.
- بقاء مرضى الربو والسل والأمراض الصدرية داخل المنازل قدر الإمكان.

2) حماية العينين والجلد
- ارتداء نظارة لحماية العين من التهيّج.
- عدم فرك العين عند دخول الغبار.
- غسل الوجه بالماء فور التعرض للرماد.

3) حماية مياه الشرب
- تغطية خزانات وبراميل المياه بشكل محكم.
- عدم استخدام الماء المكشوف للشرب أو غسل الوجه.
- غسل الخضروات والفواكه جيدًا.

4) حماية المنازل
- إغلاق النوافذ والأبواب جيدًا.
- إيقاف المكيّفات التي تسحب الهواء من الخارج.
- تغطية الأطعمة المكشوفة.
- عدم تشغيل مراوح الشفط المتصلة بالهواء الخارجي.

5) عدم الخروج الا للضرورة القصوى وعند الخروج يفضل
- ارتداء كمامة ونظارة.
- القيادة ببطء لتجنّب إثارة الرماد على الطرقات
- إغلاق نوافذ السيارات
- تشغيل مسّاحات الزجاج بحذر وعدم رش الماء بقوة على الرماد

6) يُفضّل بقاء الفئات الأكثر عرضة للخطر داخل المنازل أثناء موجة الرماد وهم كالاتي؛
- مرضى الربو والـCOPD
- مرضى الدرن.
- الأطفال وكبار السن.
- الحوامل.
- مرضى القلب.

7) التعامل مع الملابس والأغراض الملوثة
- خلع الملابس الملوثة بالرماد خارج المنزل.
- غسلها بالماء أولاً قبل إضافة الصابون.
- تجنب تنظيف الرماد بالنفخ حتى لا يعاد استنشاقه.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
عربي ودولي: حزب الله يعلن استشهاد 4 من مجاهدي المقاومة
فنون ومنوعات: شيرين عبد الوهاب ترد على شائعات اعتزالها
علوم وتقنية: 8 أطعمة تحارب الالتهابات
رياضة: برشلونة يحتفل بعودته لكامب نو برباعية
عربي ودولي: حماس تنفي إبلاغ ويتكوف بإنهاء اتفاق غزة
أخبار: الزراعة: استمرار منع استيراد الزبيب
علوم وتقنية: ما سبب طقطقة المفاصل؟
فنون ومنوعات: دينا الشربيني تقاضي مديري 4 صفحات
عربي ودولي: توغّل إسرائيلي جديد في ريف القنيطرة
رياضة: تشيلسي ينجز المهمة على أرض بيرنلي
أخبار: الشوافي يحذّر من استمرار موجة الصقيع
مجتمع مدني: افتتاح معرض الصيدلي المنتج بجامعة الناصر
عربي ودولي: الاحتلال يوسّع "الخط الأصفر" في غزة
عربي ودولي: ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 69733
أخبار: لبوزة يعزي بوفاة المناضل محمد جابر ثابت
علوم وتقنية: أفضل وقت لتناول فاكهة البرتقال
علوم وتقنية: 7 أدوية شائعة تسبب فقدان الذاكرة
اقتصاد: أسهم أوروبا تسجل خسارة أسبوعية
عربي ودولي: ارتفاع عدد ضحايا زلزال بنغلاديش
رياضة: اليمن يستهل مشواره الآسيوي بالفوز
ثقافة: القائمة الكاملة لمسلسلات رمضان 2026
أخبار: "تدني حاد".. استعدّوا للبرد القارس!
مجتمع مدني: لا تجلس وحيداً على المائدة!
علوم وتقنية: الكبد في خطر!
عربي ودولي: اليونيسف: مقتل 67 طفلاً منذ اتفاق غزة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2025