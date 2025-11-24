المؤتمرنت -

رماد بركاني وأجواء باردة في عدة محافظات

توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر استمرار تأثير الرماد البركاني على أجواء البلاد التي قد تكون باردة إلى شديدة البرودة، خلال الـ24 ساعة المقبلة .



وأفاد المركز في نشرته الجوية، بتأثر أجواء البلاد برماد بركاني واسع الانتشار مصدره (اثيوبيا) تأثرت به السواحل الغربية وامتد إلى مناطق واسعة من المرتفعات الجبلية وصولاَ إلى السواحل الجنوبية والشرقية والمناطق الصحراوية الشرقية.



ومن المتوقع استمرار تأثير الرماد البركاني على أجواء البلاد خلال الـ24 ساعة القادمة .



وحذر المركز المواطنين في المناطق المتأثرة من التعرض المباشر للرماد البركاني ونصح بارتداء الكمامات أثناء الخروج، وتغطية المياه المكشوفة والمزروعات، وغسل الوجه والأطراف في حالة ملامسة الرماد، والبقاء داخل المنازل قدر الإمكان مع إغلاق الأبواب والنوافذ جيدًا.



وحسب النشرة الجوية من المتوقع أجواء باردة إلى شديدة البرودة أثناء ساعات الليل والصباح الباكر في محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء ومرتفعات الضالع، لحج، أبين، إب، غرب الجوف وجنوب مأرب حيث تكون درجات الحرارة الصغرى إجمالاً أدنى من معدلاتها الطبيعية وتتراوح بين 01 - 05 درجات مئوية.



في حين قد تكون الأجواء باردة في مرتفعات حضرموت، شبوة، تعز، ريمة، المحويت وحجة.



وحذر المركز المواطنين في المرتفعات الجبلية من الأجواء الباردة وشديدة البرودة خاصة كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء ساعات الليل والصباح الباكر.



ودعا المزارعين إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية مزروعاتهم ومحاصيلهم من التلف، والقادمين إلى المناطق الباردة لأخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من صدمات البرد.

