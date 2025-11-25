المؤتمرنت -

توزيع 500 خوذة لسائقي الدراجات بصنعاء

دشن مدير شرطة المرور اللواء الدكتور بكيل البراشي، ومعه مدير مرور الأمانة العميد نجيب الأسدي اليوم مبادرة توزيع الخوذ على سائقي الدراجات النارية في عدد من الشوارع والتقاطعات الرئيسية بالأمانة.



تضمنت المبادرة توزيع أكثر من 500 خوذة مجانية لسائقي الدراجات النارية بأمانة العاصمة في إطار جهود وزارة الداخلية ممثلة بشرطة المرور للارتقاء بالوعي المروري وتطبيق معايير السلامة لمستخدمي هذا النوع من المركبات.



وأكد البراشي أن هذه المبادرة تأتي ضمن خطة متكاملة للحد من الإصابات الخطيرة والوفيات الناتجة عن حوادث الدراجات النارية.. لافتا إلى أن ارتداء الخوذة ليس مجرد إجراء قانوني، بل إجراء وقائي يسهم في الحفاظ على الأرواح.



ودعا جميع السائقين إلى الالتزام بقواعد المرور واستخدام أدوات السلامة لما فيه الحفاظ على سلامتهم.. مشيرا إلى أهمي دور وسائل الإعلام في نشر الوعي بأهمية هذه الإجراءات التي تخدم المصلحة العامة.



من جانبه، أشار العميد الأسدي إلى أن الحملة تهدف إلى ترسيخ ثقافة السلامة المرورية.. مؤكداً الحرص على تكثيف الأنشطة التوعوية لضمان التزام السائقين بالإجراءات وقواعد السلامة.