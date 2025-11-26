المؤتمرنت -

أبو راس يلتقي المنسق الإقليمي للأمم المتحدة

التقى نائب وزير الخارجية والمغتربين عبد الواحد أبوراس، اليوم المنسق الإقليمي للأمم المتحدة المعني بالتواصل بشأن موظفي الأمم المتحدة المحتجزين، معين شريم.



وخلال اللقاء أشار نائب وزير الخارجية إلى الإجراءات القانونية التي اتخذتها الحكومة بحق خلايا التجسس التي شاركت في جريمة استهداف رئيس وأعضاء حكومة التغيير والبناء والتي تعد سابقة خطيرة على مستوى المنطقة والعالم.



وأشار إلى أن ما حصل ألقى بظلاله السلبية على العلاقة مع الأمم المتحدة، ما يتطلب منها اتخاذ خطوات لاستعادة ثقة الشعب اليمني.



وأوضح أبو راس أن برنامج حكومة التغيير والبناء تضمن التأكيد على تعزيز التواصل وبناء الثقة مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمجتمع الدولي، وأقرت الحكومة عددًا من القواعد الحاكمة لعمل المنظمات وفي مقدمتها احترام الدستور والقوانين اليمنية وخصوصية المجتمع اليمني والالتزام بالمهام المنوطة بتلك المنظمات ومبادئ العمل الإنساني المتمثلة، في عدم التحيز، والحياد، والاستقلال والإنسانية.



وأكد استعداد الحكومة تقديم التسهيلات اللازمة لعمل كافة المنظمات العاملة في اليمن التي تعمل بحيادية وتساهم في التخفيف من معاناة الشعب اليمني الناجمة عن العدوان الغاشم والحصار الجائر المفروض عليه منذ ٢٦ مارس ٢٠١٥م.



بدوره، أكد المنسق الإقليمي حرص الأمم المتحدة على علاقتها مع اليمن، والحفاظ على أمنه واستقراره والعمل على إحلال السلام فيه.