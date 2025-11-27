الجمعة, 28-نوفمبر-2025 الساعة: 08:23 ص - آخر تحديث: 01:20 ص (20: 10) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
مغتربون
حوار
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
عربي ودولي
كتب ودراسات
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الثورة اليمنية.. وأخطار اللحظة التاريخية
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
قراءة لمقال بن حبتور في الذكرى الـ62 لثورة 14 أكتوبر
محمد الجوهري
الشَّهِيدُ هَاشِم الغُمَارِي سَيَظَلُّ قِنْدِيلاً مُتَوَهِّجاً فِي مَسِيرَتِنَا
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
موسوعة البروفيسور بن حبتور... حين يُرمم الفكر وجعَ الوطن المكلوم
عبدالقادر بجاش الحيدري
شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
حمير بن عبدالله الأحمر*
في ذكرى 28 يوليو.. شراكة المؤتمر وأنصار الله خيار وطن لاصفقة سلطة
توفيق عثمان الشرعبي
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
الوحدة امتداد طبيعي لهويتنا اليمنية الوحدوية
قاسم محمد لبوزة*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
أخبار
المؤتمر نت - ارتفع عدد الفلسطينيين المحتجزين منذ بداية عدوان الاحتلال الإسرائيلي على مدينة طوباس، شمال شرقي الضفة الغربية، إلى 162 محتجزًا

الاحتلال يحتجز 162 فلسطينياً في طوباس

المؤتمرنت -
الاحتلال يحتجز 162 فلسطينياً في طوباس
ارتفع عدد الفلسطينيين المحتجزين منذ بداية عدوان الاحتلال الإسرائيلي على مدينة طوباس، شمال شرقي الضفة الغربية، إلى 162 محتجزًا.

وأكد كمال بني عودة مدير نادي الأسير في محافظة طوباس، أن قوات الاحتلال احتجزت منذ أمس الأربعاء وحتى اليوم 162 فلسطينيًا بعد مداهمة منازلهم، وتم اقتيادهم إلى مراكز التحقيق الميداني.

وأضاف أن الاحتلال يجري تحقيقات ميدانية في المنازل التي تم الاستيلاء عليها، بعد إجبار سكانها على الخروج منها في محافظة طوباس، بما فيها بلدات طمون وعقابا وتياسير.

وأشار بني عودة إلى أن الاحتلال، خلال مداهمته منازل الفلسطينيين، يعمل على التنكيل بهم والاعتداء عليهم بالضرب، والتحقيق مع عدد كبير منهم داخل منازلهم خلال اقتحامها.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على محافظة طوباس لليوم الثاني على التوالي، وسط استمرار فرض حظر التجول، وإغلاق مداخل المحافظة وعدد من الطرق الرئيسية والفرعية داخلها بالسواتر الترابية.

ويستهدف الاحتلال خلال الأشهر الأخيرة مدن ومحافظات الضفة الغربية والقدس، إذ يعمل على تدمير بيوت الفلسطينيين والبنى التحتية فيها، وقتل واعتقال المئات، ودفع السكان إلى الهجرة قسرًا أمام أعين العالم بأسره.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
فنون ومنوعات: خلاف جديد بين ياسمين صبري ووالدها
فنون ومنوعات: وفاة الإعلامية المصرية هبة الزياد
رياضة: البرتغال تتوج بكأس العالم للناشئين
رياضة: إيطاليا تحصد برونزية مونديال الناشئين
علوم وتقنية: ما علاقة النوم بطنين الأذن؟
مجتمع مدني: عادات يومية تحمي المفاصل من الألم
محافظات: إتلاف 21 طناً من عبوات المياه بصنعاء
عربي ودولي: الأونروا: إسرائيل تُخلي 3 مخيمات بالضفة
عربي ودولي: 83 قتيلًاً في حريق هونغ كونغ
اقتصاد: استقرار الأسهم الأوروبية
عربي ودولي: حصيلة جديدة لضحايا العدوان على غزة
اقتصاد: الذهب يتخلى عن ذروة أسبوعين
عربي ودولي: 1138 مستعمرا يقتحمون الأقصى
عربي ودولي: روسيا تعلن السيطرة على بلدة أوكرانية
رياضة: فوز أرسنال والريال وباريس وأتلتيكو
أخبار: عودة 48 صياداً من إرتيريا إلى الحديدة
علوم وتقنية: حين تختل شرارة الدماغ!
اقتصاد: تعافٍ طفيف في أسعار النفط
فنون ومنوعات: سعد لمجرد أمام القضاء الفرنسي مجدداً
عربي ودولي: عاصفة غزة تدمّر 22 ألف خيمة للنازحين
اقتصاد: ارتفاع أسعار الذهب
عربي ودولي: الأونروا: آلاف النازحين في غزة بلا مأوى
عربي ودولي: صحة غزة تتسلّم جثامين 15 شهيداً
عربي ودولي: ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 69785
أخبار: أبو راس يلتقي منسق الأمم المتحدة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2025