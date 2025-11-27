المؤتمرنت -

الاحتلال يحتجز 162 فلسطينياً في طوباس

ارتفع عدد الفلسطينيين المحتجزين منذ بداية عدوان الاحتلال الإسرائيلي على مدينة طوباس، شمال شرقي الضفة الغربية، إلى 162 محتجزًا.



وأكد كمال بني عودة مدير نادي الأسير في محافظة طوباس، أن قوات الاحتلال احتجزت منذ أمس الأربعاء وحتى اليوم 162 فلسطينيًا بعد مداهمة منازلهم، وتم اقتيادهم إلى مراكز التحقيق الميداني.



وأضاف أن الاحتلال يجري تحقيقات ميدانية في المنازل التي تم الاستيلاء عليها، بعد إجبار سكانها على الخروج منها في محافظة طوباس، بما فيها بلدات طمون وعقابا وتياسير.



وأشار بني عودة إلى أن الاحتلال، خلال مداهمته منازل الفلسطينيين، يعمل على التنكيل بهم والاعتداء عليهم بالضرب، والتحقيق مع عدد كبير منهم داخل منازلهم خلال اقتحامها.



وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على محافظة طوباس لليوم الثاني على التوالي، وسط استمرار فرض حظر التجول، وإغلاق مداخل المحافظة وعدد من الطرق الرئيسية والفرعية داخلها بالسواتر الترابية.



ويستهدف الاحتلال خلال الأشهر الأخيرة مدن ومحافظات الضفة الغربية والقدس، إذ يعمل على تدمير بيوت الفلسطينيين والبنى التحتية فيها، وقتل واعتقال المئات، ودفع السكان إلى الهجرة قسرًا أمام أعين العالم بأسره.