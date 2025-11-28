الأحد, 30-نوفمبر-2025 الساعة: 06:24 م - آخر تحديث: 06:23 م (23: 03) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
عربي ودولي
المؤتمر نت - استشهد 13 شخصاً في عدوان إسرائيلي على بلدة بيت جن في ريف دمشق، فجر اليوم الجمعة

13 شهيداً في بيت جن بريف دمشق

المؤتمرنت -
13 شهيداً في بيت جن بريف دمشق
استشهد 13 شخصاً في عدوان إسرائيلي على بلدة بيت جن في ريف دمشق، فجر اليوم الجمعة، تخللته اشتباكات مع عدد من شبان البلدة.

وتعرضت البلدة لقصف جوي ومدفعي إسرائيلي بعد توغل قوة من جيش الاحتلال لاختطاف مواطنين سوريين ووقوع اشتباكات، فيما رصدت حركة نزوح عشرات العائلات من البلدة.

وقال مدير صحة ريف دمشق توفيق إسماعيل حسابا إن "عدد الشهداء جراء هذا الاعتداء ارتفع إلى 13 شهيداً في حصيلة أولية، بينما هناك عشرات المصابين"،

وأشار إلى نقل ستة شهداء و24 إصابة بعضها بحالة حرجة إلى مشفيي المواساة وقطنا بدمشق، في حين جرى دفن أربعة شهداء في مزرعة بيت جن، بسبب صعوبة الوصول إليهم في الساعات الأولى من العدوان الإسرائيلي.

من جانبه، أكد شادي الحسن مدير الدفاع المدني في ريف دمشق، أن فرق الإسعاف توجهت فورا إلى بلدة بيت جن، لإنقاذ المصابين ولم تستطع الدخول إليها بسبب طيران الاحتلال الإسرائيلي الذي يستهدف كل شيء يتحرك.

وأوضح الحسن أن الفرق تمكنت من الدخول إلى البلدة في العاشرة صباحا، وتوجهت إلى الأماكن التي قصفها الاحتلال من شوارع ومنازل وأحد المساجد، وعملت على تقديم الإسعافات اللازمة للمصابين، ونقلتهم إلى المستشفيات.

ولفت إلى أن فرق الدفاع المدني قامت بمسح سريع للتأكد من عدم وجود ذخائر غير متفجرة، وطلبت فريقا متخصصا من أجل إجراء مسح كامل، ووضعت إشارات تحذيرية في الأماكن التي استهدفها الاحتلال.








