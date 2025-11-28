السبت, 29-نوفمبر-2025 الساعة: 02:37 ص - آخر تحديث: 02:04 ص (04: 11) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
أخبار
المؤتمر نت - أدانت وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات، العدوان الصهيوني المستمر على الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية وسوريا

الخارجية تُدين العدوان على فلسطين وسوريا

المؤتمرنت -
الخارجية تُدين العدوان على فلسطين وسوريا
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات، العدوان الصهيوني المستمر على الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية وسوريا.

واستنكرت وزارة الخارجية في بيان، استمرار كيان العدو في خرق اتفاق وقف إطلاق النار بارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني في غزة، وكذا العدوان المتواصل على الضفة الغربية وآخرها إعدام شخصين في مدينة جنين، وتصاعد اعتداءات المستوطنين الصهاينة ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم.

ونددت بشدة العدوان الصهيوني المستمر على سوريا وآخره توغّل كيان العدو داخل أراضي بلدة بيت جن في ريف دمشق، وما رافقه من اعتداءات طالت الأهالي وممتلكاتهم، وأسفرت عن سقوط عدد من المدنيين بينهم نساء وأطفال.

واعتبرت وزارة الخارجية، العدوان الصهيوني على سوريا انتهاكاً صارخاً لسيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها وسلامة أراضيها، يتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة وكافة الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية.

وحيت أهالي البلدة الذين تصدوا ببسالة لكيان العدو الصهيوني وأجبروه على التراجع والفرار .. مشيرة إلى أن الكيان الصهيوني ما يزال يسعى جاهداً لتدمير مقدرات الشعب السوري واحتلال المزيد من الأراضي وتحقيق أهدافه الخبيثة في سوريا.

وجددت وزارة الخارجية التأكيد على موقف الجمهورية اليمنية الثابت في دعم الشعبين الفلسطيني والسوري ووقوفها إلى جانبهما في مواجهة العدوان الصهيوني الغاشم.








