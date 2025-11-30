الأحد, 30-نوفمبر-2025 الساعة: 07:47 م - آخر تحديث: 07:45 م (45: 04) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
أخبار
المؤتمر نت - ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 70 ألفاً و103 شهداء، و170 ألفاً و985 مصاباً

ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 70103

المؤتمرنت -
ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 70103
ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 70 ألفاً و103 شهداء، و170 ألفاً و985 مصاباً منذ السابع من أكتوبر 2023.

وأفادت مصادر طبية في غزة اليوم، بأن 3 شهداء وصلوا إلى مستشفيات القطاع، منهم شهيدان جديدان، وثالث تم انتشال جثمانه، إلى جانب إصابتين خلال الـ48 ساعة الماضية.

وبلغ إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي 356 شهيدا، والإصابات 908، في حين انتشلت جثامين 607 شهداء، إضافة إلى وجود عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

وكان اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس والكيان الإسرائيلي قد دخل حيز التنفيذ في أكتوبر الماضي، عقب انسحاب الاحتلال من المواقع والمناطق المأهولة في القطاع، وبدء عودة النازحين إلى شمالي القطاع، وذلك في إطار المرحلة الأولى من مبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب على غزة.








