المؤتمرنت -

الخطري: نور الاستقلال سيبقى متوهجاً في كل ربوع الوطن

أكدت الأستاذة فاطمة الخطري الأمين العام المساعد لقطاع المراة بالمؤتمر الشعبي العام أن روح النضال والكفاح الثوري الذي قاد إلى تحقيق الاستقلال وخروج آخر جندي بريطاني من جزء غالٍ من الوطن في الـ30 من نوفمبر 1967م ستظل حية في ذاكرة الشعب في كل ربوع اليمن، وتذكَّرنا جميعاً بتحمل مسئولية الوطن والدفاع عنه من كل أعدائه الذين يستهدفون تفتيته وتقسيمه وإثارة النعرات والصراعات بين أبناء الشعب..



وأوضحت الخطري أنه بتلاحم الشعب واصطفافه تمكنت قيادة الثورة اليمنية المباركة "26 سبتمبر و14 أكتوبر" التي تشكلت من كافة محافظات الجمهورية شمالاً وجنوباً، شرقاً وغرباً، من التخطيط والتنسيق السليمين بدعم مصر عبدالناصر التي مثلت عوناً وسنداً حقيقياً للثوار، ومعها تجاوزت القيادة كل التحديات التي وقفت أمامها حتى تحقق الاستقلال المجيد في الـ30 من نوفمبر 1967م، مشيرةً في تصريح لـ"الميثاق"، أن الشعب بدأ يستنشق عبير الحرية بعيداً عن كل صور وأشكال الاضطهاد والعبودية التي فرضتهما الإمامة والاستعمار البغيضين على الشعب اليمني الواحد طيلة عقود من الزمن.



وأشارت إلى أن التضحيات التي قدمها المناضلون منذ أول أيام الثورة وبعدها لم تذهب سداً، ولم تؤثر على أبطالها ولا على مسارها التي ظلت شعلتها متقدة لتعم كل المحافظات اليمنية، وهي التضحيات التي لم ولن يتم نسيانها مهما مرت السنوات..



ونوهت الخطري إلى أننا اليوم ونحن نحتفي بالذكرى الـ58 ليوم الاستقلال المجيد لنقف إجلالاً وتقديراً لكل من شارك في اشعال الثورة اليمنية المباركة وخاضوا غمار الكفاح المسلح حتى تحقق النصر، وتمكنوا من الانتقال بالوطن من ظلام البؤس والجهل والتخلف وحكم الاستعمار البغيض، إلى النور الذي شع ضوئه كل مناطق الجمهورية وبدأ معها الشعب يخوض غمار البناء والعمل والانجاز وصناعة فجر الوطن الوضاء بعناوين ديمقراطية مشرقة بهيجة..



وقالت الأمين العام المساعد: "رغم كل المؤامرات التي تواجه الوطن "أرضاً وإنساناً" إلا أن الشعب يعي ويدرك أن نور الثورة اليمنية الخالدة "26 سبتمبر و14 أكتوبر و30 نوفمبر" التي قضت على اعتى سلطتين إمامية استبدادية واستعمارية متوحشة، سيبقى متوهجاً ولن ينال منها حاقدأ أو متآمراً مهما كانت سطوته وجبروته"..



وأهابت بكل أبناء الوطن حماية الثورة ومكتسباتها من كل صور المؤامرات التي تستهدفها، والاستفادة من كل الدروس التي مرت بها الحركة الثورية الوطنية طيلة السنوات الماضية من عمرها..



واختتمت فاطمة الخطري تصريحها بتقديم التهاني والتبريكات لقيادة المؤتمر ممثلة بالشيخ صادق أمين أبو راس رئيس المؤتمر وكل المناضلين الذين ساهموا بإشعال الثورة وانتصارها ولا زالوا يعيشون بيننا وإلى كل أبناء شعبنا اليمني العظيم بهذه المناسبة الوطنية الخالدة.