الأحد, 30-نوفمبر-2025 الساعة: 09:46 م - آخر تحديث: 09:39 م (39: 06) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
مغتربون
حوار
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
عربي ودولي
كتب ودراسات
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
يومٌ مجيدٌ
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
30 نوفمبر المجيد.. عنوان كرامة وبداية وعي جديد
قاسم محمد لبوزة*
قراءة لمقال بن حبتور في الذكرى الـ62 لثورة 14 أكتوبر
محمد الجوهري
الشَّهِيدُ هَاشِم الغُمَارِي سَيَظَلُّ قِنْدِيلاً مُتَوَهِّجاً فِي مَسِيرَتِنَا
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
موسوعة البروفيسور بن حبتور... حين يُرمم الفكر وجعَ الوطن المكلوم
عبدالقادر بجاش الحيدري
شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
حمير بن عبدالله الأحمر*
في ذكرى 28 يوليو.. شراكة المؤتمر وأنصار الله خيار وطن لاصفقة سلطة
توفيق عثمان الشرعبي
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
أخبار
المؤتمر نت - أكدت الأستاذة فاطمة الخطري الأمين العام المساعد لقطاع المراة بالمؤتمر الشعبي العام أن روح النضال والكفاح الثوري الذي قاد إلى تحقيق الاستقلال

الخطري: نور الاستقلال سيبقى متوهجاً في كل ربوع الوطن

المؤتمرنت -
الخطري: نور الاستقلال سيبقى متوهجاً في كل ربوع الوطن
أكدت الأستاذة فاطمة الخطري الأمين العام المساعد لقطاع المراة بالمؤتمر الشعبي العام أن روح النضال والكفاح الثوري الذي قاد إلى تحقيق الاستقلال وخروج آخر جندي بريطاني من جزء غالٍ من الوطن في الـ30 من نوفمبر 1967م ستظل حية في ذاكرة الشعب في كل ربوع اليمن، وتذكَّرنا جميعاً بتحمل مسئولية الوطن والدفاع عنه من كل أعدائه الذين يستهدفون تفتيته وتقسيمه وإثارة النعرات والصراعات بين أبناء الشعب..

وأوضحت الخطري أنه بتلاحم الشعب واصطفافه تمكنت قيادة الثورة اليمنية المباركة "26 سبتمبر و14 أكتوبر" التي تشكلت من كافة محافظات الجمهورية شمالاً وجنوباً، شرقاً وغرباً، من التخطيط والتنسيق السليمين بدعم مصر عبدالناصر التي مثلت عوناً وسنداً حقيقياً للثوار، ومعها تجاوزت القيادة كل التحديات التي وقفت أمامها حتى تحقق الاستقلال المجيد في الـ30 من نوفمبر 1967م، مشيرةً في تصريح لـ"الميثاق"، أن الشعب بدأ يستنشق عبير الحرية بعيداً عن كل صور وأشكال الاضطهاد والعبودية التي فرضتهما الإمامة والاستعمار البغيضين على الشعب اليمني الواحد طيلة عقود من الزمن.

وأشارت إلى أن التضحيات التي قدمها المناضلون منذ أول أيام الثورة وبعدها لم تذهب سداً، ولم تؤثر على أبطالها ولا على مسارها التي ظلت شعلتها متقدة لتعم كل المحافظات اليمنية، وهي التضحيات التي لم ولن يتم نسيانها مهما مرت السنوات..

ونوهت الخطري إلى أننا اليوم ونحن نحتفي بالذكرى الـ58 ليوم الاستقلال المجيد لنقف إجلالاً وتقديراً لكل من شارك في اشعال الثورة اليمنية المباركة وخاضوا غمار الكفاح المسلح حتى تحقق النصر، وتمكنوا من الانتقال بالوطن من ظلام البؤس والجهل والتخلف وحكم الاستعمار البغيض، إلى النور الذي شع ضوئه كل مناطق الجمهورية وبدأ معها الشعب يخوض غمار البناء والعمل والانجاز وصناعة فجر الوطن الوضاء بعناوين ديمقراطية مشرقة بهيجة..

وقالت الأمين العام المساعد: "رغم كل المؤامرات التي تواجه الوطن "أرضاً وإنساناً" إلا أن الشعب يعي ويدرك أن نور الثورة اليمنية الخالدة "26 سبتمبر و14 أكتوبر و30 نوفمبر" التي قضت على اعتى سلطتين إمامية استبدادية واستعمارية متوحشة، سيبقى متوهجاً ولن ينال منها حاقدأ أو متآمراً مهما كانت سطوته وجبروته"..

وأهابت بكل أبناء الوطن حماية الثورة ومكتسباتها من كل صور المؤامرات التي تستهدفها، والاستفادة من كل الدروس التي مرت بها الحركة الثورية الوطنية طيلة السنوات الماضية من عمرها..

واختتمت فاطمة الخطري تصريحها بتقديم التهاني والتبريكات لقيادة المؤتمر ممثلة بالشيخ صادق أمين أبو راس رئيس المؤتمر وكل المناضلين الذين ساهموا بإشعال الثورة وانتصارها ولا زالوا يعيشون بيننا وإلى كل أبناء شعبنا اليمني العظيم بهذه المناسبة الوطنية الخالدة.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
رياضة: ليفربول يتنفس ويونايتد يتخطى بالاس
عربي ودولي: قوات الاحتلال تجدد توغلها جنوب سوريا
اقتصاد: بورصة الكويت تغلق على ارتفاع
أخبار: الوهباني: الـ30 من نوفمبر أكد للمحتل والعالم أن اليمن دولة حرة مستقلة
اقتصاد: التصنيع في الصين يواصل الانكماش
عربي ودولي: ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 70103
عربي ودولي: 193 قتيلاً في إعصار سريلانكا
أخبار: "التحرير خيارنا".. مسيرة مليونية بصنعاء
رياضة: منتخب اليمن إلى نهائيات كأس آسيا
أخبار: الشوافي يحذّر من اشتداد موجة الصقيع
رياضة: فودين ينقذ سيتي من فخ ليدز
عربي ودولي: أوكرانيا تستهدف ناقلتي نفط روسيتين
أخبار: سوء التغذية الحاد يهدد 9 آلاف طفل في غزة
أخبار: لبوزة: الاحتلال الجديد يهدف لتقسيم اليمن وتمزيق النسيج الاجتماعي
أخبار: قيادة المؤتمر تكلف الراعي القيام بأعمال الأمين العام
رياضة: بايرن يبتعد في صدارة البوندسليغا
علوم وتقنية: هل الاستحمام بالماء البارد مفيد فعلاً؟
رياضة: برشلونة يقلب الطاولة على ألافيس
فنون ومنوعات: تامر حسني: أمر بأيام صعبة​
فنون ومنوعات: سعد لمجرد أمام القضاء مجدداً!
مجتمع مدني: مخيم مجاني لأمراض العيون والأذن بريمة
أخبار: مجيديع يعزي بوفاة الشيخ علي حراب
مجتمع مدني: فعالية بجامعة المستقبل بذكرى الشهيد
أخبار: يومٌ مجيدٌ
عربي ودولي: 303 قتلى في فيضانات إندونيسيا
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2025