مركز الإنذار المبكر يتوّقع طقسًا باردًا

توّقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر طقسًا باردًا على المرتفعات الجبلية خلال الـ 24 ساعة المقبلة.



وأوضح المركز في نشرته الجوية أن الطقس في المرتفعات الجبلية سيكون باردًا أثناء الليل والصباح الباكر على محافظات "صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء وشمال إب"، وباردًا نسبيا على مرتفعات "غرب الجوف، جنوب مأرب، حجة، المحويت، ريمة، تعز،الضالع، لحج وأبين" وهضاب "شبوة، حضرموت والمهرة".



وأشار إلى أن قطع متفرقة من السحب الركامية تتكون على أجزاء من المرتفعات الجبلية في فترتي الظهيرة والمساء.



وأفاد المركز بأن الطقس في المناطق الساحلية سيكون صحوًا إلى غائم جزئياً مع احتمال هطول أمطار خفيفة على السواحل الجنوبية والمناطق الداخلية المقابلة لها، وتنشط الرياح أحيانًا على جنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب تصل أقصى سرعة لها إلى 28 عقدة.



وفي المناطق الصحراوية، سيكون الطقس صحوًا يميل إلى البرودة أثناء الليل والصباح الباكر، وتنشط الرياح أحيانًا تثير الأتربة والرمال.



ونبه المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر المواطنين، في المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية أو المسافرين إليها من طقس بارد وبارد نسبيًا أثناء الليل والصباح الباكر.



وحذّر الصيادين ومرتادي البحر وربابنة السفن من اضطراب البحر وارتفاع الموج جنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب.

