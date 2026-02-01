الأحد, 01-فبراير-2026 الساعة: 04:39 م - آخر تحديث: 04:32 م (32: 01) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
مغتربون
حوار
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
عربي ودولي
كتب ودراسات
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
يومٌ مجيدٌ
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
البرُفيسُور الجرباء البابكري في رِحابِ موكبِ الخالِدِينَ
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
المؤتمر.. الحارس الوطني لفكرة الدولة الواحدة
توفيق عثمان الشرعبي
حَـلّ الانتقالي مَخرَجٌ للأزمة أم تمهيدٌ لاضطرابات؟!
يحيى علي نوري
30 نوفمبر المجيد.. عنوان كرامة وبداية وعي جديد
قاسم محمد لبوزة*
شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
حمير بن عبدالله الأحمر*
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
أخبار
المؤتمر نت - مركز الإنذار المبكر يتوّقع طقسًا باردًا

مركز الإنذار المبكر يتوّقع طقسًا باردًا

المؤتمرنت -
مركز الإنذار المبكر يتوّقع طقسًا باردًا
توّقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر طقسًا باردًا على المرتفعات الجبلية خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وأوضح المركز في نشرته الجوية أن الطقس في المرتفعات الجبلية سيكون باردًا أثناء الليل والصباح الباكر على محافظات "صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء وشمال إب"، وباردًا نسبيا على مرتفعات "غرب الجوف، جنوب مأرب، حجة، المحويت، ريمة، تعز،الضالع، لحج وأبين" وهضاب "شبوة، حضرموت والمهرة".

وأشار إلى أن قطع متفرقة من السحب الركامية تتكون على أجزاء من المرتفعات الجبلية في فترتي الظهيرة والمساء.

وأفاد المركز بأن الطقس في المناطق الساحلية سيكون صحوًا إلى غائم جزئياً مع احتمال هطول أمطار خفيفة على السواحل الجنوبية والمناطق الداخلية المقابلة لها، وتنشط الرياح أحيانًا على جنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب تصل أقصى سرعة لها إلى 28 عقدة.

وفي المناطق الصحراوية، سيكون الطقس صحوًا يميل إلى البرودة أثناء الليل والصباح الباكر، وتنشط الرياح أحيانًا تثير الأتربة والرمال.

ونبه المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر المواطنين، في المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية أو المسافرين إليها من طقس بارد وبارد نسبيًا أثناء الليل والصباح الباكر.

وحذّر الصيادين ومرتادي البحر وربابنة السفن من اضطراب البحر وارتفاع الموج جنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
عربي ودولي: مستوطنون يقتحمون الأقصى
قضايا وآراء: البرُفيسُور الجرباء البابكري في رِحابِ موكبِ الخالِدِينَ
علوم وتقنية: علماء يكتشفون كوكب جديد
فنون ومنوعات: العثور على جثة ممثلة سورية
ثقافة: اتحاد الإعلاميين ينعي محمد عبدالعزيز
أخبار: صرف النصف الثاني من معاش يونيو ٢٠٢١
رياضة: ترتيب دوري أبطال أوروبا .. المتأهلون والراحلون
اقتصاد: تصاعد التوترات يرفع أسعار النفط
أخبار: ابو راس يلتقي مدير أطباء بلا حدود
رياضة: زلزال في عالم الكرة.. بلاتر يدعو لمقاطعة مونديال 2026
أخبار: منح الدفاع فرصة أخيرة في قضية "فلافور"
عربي ودولي: مصرع 3 ضباط شرطة شمال نيجيريا
رياضة: البرازيل تعتزم استضافة كأس العالم للأندية
أخبار: فلكي يمني يُحدد متى أول أيام رمضان
أخبار: أسوأ الأطعمة والمشروبات لضغط الدم
علوم وتقنية: 5 فوائد صحية للكَمُّون
أخبار: "أونروا": الحصول على المياه بغزة محدود
أخبار: توقعات باستمرار الأجواء الباردة والمغبرة
أخبار: الامين العام المساعد يطمئن على صحة الفقيه
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي نجيب العجي
علوم وتقنية: حشد علمي واسع في مؤتمر إيدك لطب الأسنان
محافظات: الحديدة.. إتلاف مواد غذائية منتهية الصلاحية
أخبار: 440 انتهاك صهيوني بالقدس منذ بداية 2026
فنون ومنوعات: لقاء شقيقتان بعد غياب 50 عاماً
أخبار: 10 أطعمة عليك تجنبها قبل النوم
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2026