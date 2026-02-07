المؤتمرنت -

فلكي يمني يكشف عن انقلاب جوي حاد

كشف الخبير الدولي في الفيزياء الفلكية عدنان الشوافي، عن تقلُّبات جوية حادة مع تأثُّر اليمن بكتلة هوائية باردة مصحوبة برياح مثيرة للغبار خلال الساعات المقبلة.



وقال الفلكي الشوافي: "هذه الليلة (ليلة الأحد 8 فبراير 2026م) تتأثر البلاد بقدوم كتلة هوائية باردة نسبياً مع رياح سطحية نشطة مثيرة للغبار على المناطق الشرقية والوسطى، وقد يتعمق بعض الغبار الخفيف على المناطق في غرب اليمن".



وأوضح الشوافي أنه "من المتوقَّع أن تكون درجة حرارة الهواء الصغرى فوق الصفر المئوي ببضع درجات.. الرطوبة عالية في المرتفعات والأحواض الجبلية الغربية والجنوبية غربية لتأثُّرها برياح غربية رطبة ما تحول دون حدوث تبريد في بعض المناطق".



ونـبَّه الفلكي اليمني المزارعين من حدوث تبريد قد يصل حد التأثير على المزروعات في بعض المناطق التي قد تتأثر بالكتلة الجافة، داعياً إياهم إلى أخذ الحيطة والحذر خصوصاً إذا سكنت الرياح وكانت السماء صافية.