الإثنين, 16-فبراير-2026 الساعة: 03:21 ص - آخر تحديث: 12:47 ص (47: 09) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
مغتربون
حوار
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
عربي ودولي
كتب ودراسات
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
يومٌ مجيدٌ
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
البرُفيسُور الجرباء البابكري في رِحابِ موكبِ الخالِدِينَ
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
البروفيسور بن حبتور… حين يكون الوفاء موقفاً، ويغدو التاريخ شهادة
عبدالقادر بجاش الحيدري
المؤتمر.. الحارس الوطني لفكرة الدولة الواحدة
توفيق عثمان الشرعبي
حَـلّ الانتقالي مَخرَجٌ للأزمة أم تمهيدٌ لاضطرابات؟!
يحيى علي نوري
30 نوفمبر المجيد.. عنوان كرامة وبداية وعي جديد
قاسم محمد لبوزة*
شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
حمير بن عبدالله الأحمر*
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
أخبار
المؤتمر نت - صنعاء تردّ على المبعوث الأممي

صنعاء تردّ على المبعوث الأممي

المؤتمرنت -
صنعاء تردّ على المبعوث الأممي
ردّ نائب وزير الخارجية والمغتربين عبدالواحد أبوراس على الإحاطة الدورية للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن المقدمة أمس إلى مجلس الأمن، مؤكداً أن استمرار المغالطات المكشوفة من قبل الأمم المتحدة وما يسمى بالمجتمع الدولي في عدم التوصيف الصحيح للوضع في اليمن ليس سوى غطاء لديمومة هذه "الحرب" والاستثمار فيها.

وأوضح نائب وزير الخارجية، في تصريحات صحفية، أن المشكلة تكمن في التدخلات الخارجية في اليمن بأداتها الإقليمية "النظام السعودي" الذي يحاول أن يختبئ خلف اصبعه، مبينًا أن ما حصل في المحافظات الجنوبية والشرقية يثبت لمن لا يزال إنسان سوي بأن النظام السعودي هو المتحكم في الصراع والمتبني للمرتزقة والمستثمر للنتائج أياً كانت.

واعتبر تشكيل ما يسمى بحكومة المرتزقة وأدائها اليمين الدستورية في الرياض، دليلًا على حقيقة المتحكم بأولئك العملاء والخونة للبلد والشعب اليمني، موضحًا أن خارطة الطريق التي تم الاتفاق على بنودها في الفترة الماضية وكانت بإشراف الأمم المتحدة هي نتاج مفاوضات بين صنعاء والرياض ولا وجود لأي أطراف أخرى.

وأكد أبو راس أن استمرار العدو الأمريكي في الدفع بالنظام السعودي لإبقاء الاحتلال لأجزاء واسعة من اليمن وكذلك استمرار الحصار والتضييق على الشعب اليمني سترتد آثاره على هذه الأدوات الرخيصة.

وقال "اعتقاد النظام السعودي بأن المتغيرات الإقليمية والعالمية والتحركات الأمريكية في المنطقة، تخدم أطماعه التوسعية في اليمن، اعتقاد خاطئ وقرار غير محسوب النتائج وستترتب عليه ارتدادات مدمرة لطموحاته واحلامه".

ولفت نائب وزير الخارجية إلى أن الأسطوانة المشروخة بخصوص الجواسيس العاملين في بعض المنظمات لن يثني القضاء والأجهزة الأمنية عن القيام بواجبها في إلحاق العقوبة الرادعة بأولئك العناصر الاستخبارية المعادية.

وشدّد في ختام تصريحاته على أن الإساءة إلى القضاء اليمني من قبل المبعوث أمر غير مقبول نهائياً وسيترتب على ذلك آثار سلبية.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
رياضة: أرسنال إلى الدور الخامس في كأس الاتحاد
رياضة: فايكانو يُفاجئ أتلتيكو بثلاثية في الليغا
مجتمع مدني: عادات تُدمّر المفاصل.. ونصائح
رياضة: افتتاح ملعب الظرافي في صنعاء غداً
عربي ودولي: الصومال يعلن مقتل 15 من "الشباب"
مجتمع مدني: تدشين المشاريع الرمضانية لأسر الشهداء
رياضة: إنتر ميلان يحسم ديربي إيطاليا
فنون ومنوعات: القبض على لص سرق آثار
عربي ودولي: الاحتلال يقرّ تسجيل أراضٍ بالضفة
عربي ودولي: 72061 شهيداً في غزة منذ 7 أكتوبر
اقتصاد: بورصة الكويت تغلق على انخفاض
ثقافة: الماجستير للباحث النويرة من جامعة صنعاء
فنون ومنوعات: سخرية سياسية في عيد الحب
عربي ودولي: تحذير صيني شديد اللهجة لواشنطن
رياضة: ريال مدريد ينتزع صدارة الليغا برباعية
مجتمع مدني: أعراض تشير إلى مشكلات في القلب
فنون ومنوعات: قاتلة هدى شعراوي تمثل الجريمة
عربي ودولي: منظمة تعلّق أنشطتها في مستشفى ناصر
عربي ودولي: حماس تدين التنكيل بالأسرى في "عوفر"
رياضة: توتنهام يُعلن عن مدربه الجديد
أخبار: لبوزة يعزي الرئيس المشاط بوفاة والدته
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي المشاط بوفاة والدته
مجتمع مدني: افتتاح معرض الابداع بجامعة الناصر
عربي ودولي: 13 عملًا للمقاومة بالضفة الغربية
عربي ودولي: ارتفاع شهداء غزة إلى 72,051
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2026