الخطري والاشموري يزوران رئيسة قطاع المرأة بمؤتمر الحديدة







قامت الاستاذه فاطمة الخطري الامين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام لقطاع المرأة ومعها الاستاذة تهاني الاشموري عضو الامانة العامة رئيس دائرة المرأة للشؤون التنظيمية بزياره للاخت نورية الحاشدي عضو اللجنة الدائمة الرئيسية مسؤولة القطاع النسوي بمحافظة الحديدة بعد خضوعها لعمليه جراحيه تكللت بالنجاح ..



ونقلت الخطري خلال الزيارة الى الحاشدي تحيات رئيس المؤتمر الاخ صادق بن أمين ابوراس والنائب الاول لرئيس المؤتمر الامين العام الشيخ يحيى الراعي وتمنياتهم لها بالشفاء العاجل.



من جانبها عبرت الحاشدي عن شكرها وتقديرها لرئيس المؤتمر والامين العام وقيادات المؤتمر التي تتابع حالتها مؤكدة انها في تحسن مستمر والحمد لله