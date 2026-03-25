المؤتمرنت -

احذروا.. أمطار وسيول وتدني الرؤية

توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار رعدية متفاوتة ومتفرقة على أجزاء من عدة محافظات خلال الـ 24 ساعة المقبلة.



وذكر المركز في نشرته الجوية، أنه يتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على أجزاء من محافظات المهرة، حضرموت، شبوة، مرتفعات لحج وأبين، البيضاء، الضالع، تعز، إب، ذمار، صعدة .



ومن المتوقع أيضاً هطول أمطار متفرقة يصحبها الرعد أحياناً على أجزاء من محافظات صنعاء، عمران، المحويت، حجة، ريمة، وتمتد إلى هضاب وصحارى محافظات مأرب والجوف.



وحذر المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من تدفق السيول في الشعاب والوديان ومن التواجد في ممراتها أو عبورها أثناء وبعد هطول الأمطار.



كما حذر سائقي المركبات من التدني في مدى الرؤية الأفقية على الطرق والمنحدرات الجبلية بسبب السحب المنخفضة أو الضباب، ومن عبور الجسور الأرضية أثناء تدفق السيول.