الخميس, 26-مارس-2026 الساعة: 04:17 م - آخر تحديث: 02:05 م (05: 11) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
مغتربون
حوار
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
عربي ودولي
كتب ودراسات
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
أخبار
المؤتمرنت -
الإنذار المبكر يحذّر سكان هذه المناطق
توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، هطول أمطار رعدية على عدد من المحافظات، وهبوب رياح شديدة السرعة خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وذكر المركز في نشرته الجوية، أن من المتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة مصحوبة بالبرد أحياناً على محافظات صعدة، عمران، ذمار، إب، الضالع، البيضاء، تعز، لحج، شبوة، حضرموت، المهرة.

ويُتوقع هطول أمطار متفرقة يصحبها الرعد أحياناً على أجزاء من محافظات صنعاء، حجة، المحويت، ريمة وتمتد إلى الهضاب الداخلية وصحارى محافظتي الجوف ومأرب.

ومن المحتمل هطول أمطار متفرقة على الساحل الغربي وباب المندب والسواحل الجنوبية والشرقية.

وأشار المركز إلى الرياح شديدة السرعة تعمل على إثارة الأتربة والرمال على محافظات المهرة، حضرموت، شبوة.

وتعمل الرياح الهابطة من السحب الركامية المزنية على إثارة الأتربة والرمال في المناطق المفتوحة.

وحذر المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من تدفق السيول في الشعاب والوديان ومن التواجد في ممراتها أو عبورها أثناء وبعد هطول الأمطار.

كما حذر كبار السن والأطفال ومرضى الربو من التعرض للأتربة والرمال حفاظاً على صحتهم.

كذلك حذر المركز سائقي المركبات من التدني في مدى الرؤية الأفقية على الطرق والمنحدرات الجبلية والمناطق الصحراوية بسبب السحب المنخفضة أو الضباب والأتربة والرمال ومن عبور الجسور الأرضية أثناء تدفق السيول ومن الانهيارات الصخرية.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2026