المؤتمرنت -

الإنذار المبكر يحذّر من الساعات المقبلة

توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر استمرار هطول أمطار رعدية متفاوتة ومتفرقة على عدد من المحافظات خلال الـ 24 ساعة المقبلة.



ووفق النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على محافظات تعز، إب، الضالع، البيضاء ومرتفعات لحج وأبين، والهضاب الداخلية لمحافظات شبوة وحضرموت والمهرة، وأجزاء من السواحل الشرقية والجنوبية والمناطق الداخلية المحاذية لها.



ومن المحتمل هطول أمطار متفرقة على أجزاء من محافظات ريمة، ذمار، صنعاء، المحويت، حجة، عمران، مأرب، الجوف وأجزاء من سهل تهامة والمناطق الداخلية المحاذية له.



وحذر المركز الوطني المواطنين من تدفق السيول في الشعاب والوديان أو التواجد في ممراتها أو عبورها أثناء وبعد هطول الأمطار، ومن العواصف الرعدية ونصح بعدم التواجد بالقرب من الأعمدة الكهربائية أو الأشجار العالية.



كما حذر من الانهيارات الصخرية والانزلاقات الطينية والتدني في مدى الرؤية الأفقية على الطرق والمنحدرات الجبلية بسبب هطول الأمطار أو تشكل الضباب.