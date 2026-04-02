إقرأ في المؤتمر نت
يومٌ مجيدٌ
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
جوهرُ العُدوانِ الأمريكيّ/ الإسرائيليِّ على إيرانَ هو حربُ المسيحيينَ الصَّهاينةِ
أ. د عبدالعزيز صالح بن حَبتُور
أبوراس.. والخطاب المسئول في مواجهة تحديات المرحلة
توفيق عثمان الشرعبي
المرتبات شريان حياة لا يقبل التسويف والمماطلة
يحيى علي نوري
البروفيسور بن حبتور… حين يكون الوفاء موقفاً، ويغدو التاريخ شهادة
عبدالقادر بجاش الحيدري
30 نوفمبر المجيد.. عنوان كرامة وبداية وعي جديد
قاسم محمد لبوزة*
شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
حمير بن عبدالله الأحمر*
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
جرائم العدوان على اليمن بمثل هذا اليوم

جرائم العدوان على اليمن في مثل هذا اليوم 2 أبريل

المؤتمرنت -
جرائم العدوان على اليمن في مثل هذا اليوم 2 أبريل
في مثل هذا اليوم 2 أبريل ارتكب تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي مجازر مروعة بحق النازحين والنساء والأطفال في عدد من المحافظات.

ففي 2 أبريل عام 2015م استشهد عشرة مواطنين وأصيب ثمانية آخرون بينهم أطفال ونساء، بقصف مدفعي وصاروخي سعودي على مديريات باقم ورازح ومنبه في محافظة صعدة

فيما استهدف طيران العدوان بسلسلة غارات جبل الحرم وعبارات الطرق وشبكات الهاتف النقال، ومحطات الإذاعة والتلفزيون في جبل مرع بمديرية باقم ما أدى إلى عزل أبناء المديرية عن محيطهم الخارجي، في حين تعرضت منازل المواطنين في المناطق الحدودية لقصف بالمدفعية والقنابل العنقودية مخلفا ضحايا وخسائر في الممتلكات العامة والخاصة.

واستشهد طفلان وأصيب 57 مواطناً بينهم نساء وأطفال جراء غارتين شنهما طيران العدوان على مخازن المؤسسة الاقتصادية للحبوب بمديرية همدان في محافظة صنعاء.

وفي 2 أبريل عام 2016م، أصيب أربعة مواطنين في غارات شنها طيران العدوان على محطة لبيع الغاز المنزلي في منطقة ورزان بمديرية دمنة خدير في محافظة تعز، كما شن سلسلة غارات على مناطق متفرقة بمديرية الوازعية أدت إلى تضرر عشرات المنازل والمرافق العامة والسيارات.

وشن طيران العدوان ست غارات على مناطق حلوان ووادي أيبر والعضبة بمديرية الغيل في محافظة الجوف، خلفت أضراراً كبيرة في منازل ومزارع المواطنين.

طيران العدوان شن غارتين على مطار الحديدة وأربع غارات على جبل هيلان ومنطقة المشجح بمديرية صرواح في محافظة مأرب، فيما شنت طائرة بدون طيار غارة على وادي حباب بالمديرية.

وفي 2 أبريل عام 2017م، استشهد مواطن بغارة لطيران العدوان استهدفت منزله في منطقة بني سعد بمديرية الظاهر في محافظة صعدة، كما شن 13 غارة على منطقة الملاحيظ وخمس غارات على منطقة الصبة وغارة على منطقة الحصامة بالمديرية.

وفي المحافظة نفسها شن الطيران المعادي ثلاث غارات على منطقة بركان بمديرية رازح، وثلاث غارات على مناطق آل الزماح، وآل الحماقي، ومندبة بمديرية باقم، وسبع غارات على منطقتي الإمارة والمليل بمديرية كتاف.

طيران العدوان شن أربع غارات على مديريتي المخا وموزع في محافظة تعز، و 12 غارة على مديرية حرض في محافظة حجة، وست غارات على جزيرة كمران في محافظة الحديدة، وغارة على قاعدة الديلمي الجوية بالعاصمة صنعاء.

وشن طيران العدوان غارتين على معسكر ريمة حميد في مديرية سنحان، وغارة على منطقة الجايف الأسفل بمديرية همدان في محافظة صنعاء.

وفي 2 أبريل عام 2018م، استشهد 14 مواطناً معظمهم نساء وأطفال وأصيب 12 آخرون جراء غارات لطيران العدوان على مخيم النازحين بمديرية الحالي في محافظة الحديدة.

وشن طيران العدوان خمس غارات على معسكر الأمن المركزي في مدينة البيضاء، وثلاث غارات على منازل ومزارع المواطنين بمديرية صرواح في محافظة مأرب، فيما استهدف المرتزقة بقذائف المدفعية مناطق متفرقة في المديرية.

وشن الطيران المعادي ثماني غارات على مديريتي حرض وميدي في محافظة حجة، وغارة على جبل ناصة بمديرية دمت في محافظة الضالع.

وفي محافظة صعدة شن طيران العدوان غارة على منطقة الأزقول بمديرية سحار، فيما استهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي مناطق متفرقة من مديرية شدا ومناطق آل الشيخ وآل عمر والقهرة الشرقية وآل محمد وآل مقنع بمديرية منبه.

وفي 2 أبريل عام 2019م، أصيب عشرة مواطنين أغلبهم نساء جراء سقوط إحدى قذائف المرتزقة على منزل مواطن بمنطقة الربصة بمديرية الحوك في محافظة الحديدة، فيما تعرضت الأحياء السكنية في شارع صنعاء ومناطق متفرقة في مديريتي التحيتا والدريهمي لقصف مدفعي.

وأصيب عدد من المواطنين جراء استهداف مدفعية المرتزقة منازل وممتلكات المواطنين في قرية النمصة بحريب نهم في محافظة صنعاء، وتعرضت قرى بمديرية منبه في محافظة صعدة لقصف صاروخي ومدفعي سعودي.

وفي 2 أبريل عام 2020م، استشهد خمسة مواطنين بنيران مرتزقة العدوان في الطريق العام بمديرية رغوان في محافظة مأرب، فيما شن الطيران غارتين على مديرية صرواح.

وشن طيران العدوان سبع غارات على مدينة الحزم، وثلاث غارات على معسكر اللبنات، وغارتين على مديرية خب والشعف في محافظة الجوف، وأربع غارات على مديرية حرض في محافظة حجة منها غارتين على الجمارك، كما شن غارة على مديرية ريدة في محافظة عمران.

واستهدف مرتزقة العدوان بقصف مدفعي الأحياء السكنية في شارع الـ 50 بمدينة الحديدة وشمال حيس، ومنطقة الجاح بمديرية بيت الفقيه.

فيما استهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي مناطق متفرقة بمديرية شدا الحدودية في محافظة صعدة.

وفي 2 أبريل عام 2021م، استشهد مواطن وأصيب سبعة آخرون بغارتين لطيران العدوان على مناطق سكنية بمديرية رحبة في محافظة مأرب، كما شن سبع غارات على مديرية صرواح وخمس غارات على مديريتي مجزر ومدغل.

وشن الطيران المعادي سبع غارات على مديرية خب والشعف في محافظة الجوف. *سبأنت








المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
عربي ودولي: استشهاد 3 بغارات صهيونية على لبنان
اقتصاد: بورصة الكويت تغلق على انخفاض
عربي ودولي: روسيا تُسقط 87 مسيّرة أوكرانية
عربي ودولي: الأمم المتحدة: الوضع بغزة لا يزال بالغ الخطورة
رياضة: برشلونة يقترب من لقب الدوري الإسباني
أخبار: بن حبتور يعزي المهدي في وفاة نجله
أخبار: ضبط عناصر تجسسية لصالح العدو الاسرائيلي
أخبار: استئناف افتتاح متحف الموروث الشعبي بصنعاء
ثقافة: نقابة الصحفيين تنعى الزميل عبدالوهاب مزارعة
أخبار: تحذيرات من التواجد في ممرات السيول وبطون الأودية
اقتصاد: دولة تواجه ارتفاع اسعار النفط بحظر سفر مسئوليها
أخبار: سقوط مقذوف قرب محطة نووية بايران
رياضة: فوز باريس سان جيرمان على تولوز بثلاثية
أخبار: غزة .. شهيدان و25 إصابة خلال 48 ساعة
عربي ودولي: إسقاط طائرة أمريكية في إيران
مجتمع مدني: القضاء الأعلى ينعي القاضي عبدالله المشرع
اقتصاد: ارتفاع قياسي لسعر تذاكر كأس العالم 2026
علوم وتقنية: تراجع الخيال الإنساني في عصر الشاشات
أخبار: صنعاء .. حشود مليونية تؤكد وحدة ساحات المقاومة ضد الطغيان
عربي ودولي: إصابة 7 أشخاص بانحراف قطار ركاب
أخبار: أمطار متوقعة وجريان للسيول في 10 محافظات
فنون ومنوعات: وفاة أشهر كومبارس في السينما المصرية
أخبار: بيان هام للقوات المسلحة اليمنية (تفاصيل)
فنون ومنوعات: القضاء المصري ينصف شيرين عبد الوهاب
رياضة: يامال يستنكر هتافات معادية للإسلام
