جرائم العدوان على اليمن في مثل هذا اليوم 2 أبريل

في مثل هذا اليوم 2 أبريل ارتكب تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي مجازر مروعة بحق النازحين والنساء والأطفال في عدد من المحافظات.



ففي 2 أبريل عام 2015م استشهد عشرة مواطنين وأصيب ثمانية آخرون بينهم أطفال ونساء، بقصف مدفعي وصاروخي سعودي على مديريات باقم ورازح ومنبه في محافظة صعدة



فيما استهدف طيران العدوان بسلسلة غارات جبل الحرم وعبارات الطرق وشبكات الهاتف النقال، ومحطات الإذاعة والتلفزيون في جبل مرع بمديرية باقم ما أدى إلى عزل أبناء المديرية عن محيطهم الخارجي، في حين تعرضت منازل المواطنين في المناطق الحدودية لقصف بالمدفعية والقنابل العنقودية مخلفا ضحايا وخسائر في الممتلكات العامة والخاصة.



واستشهد طفلان وأصيب 57 مواطناً بينهم نساء وأطفال جراء غارتين شنهما طيران العدوان على مخازن المؤسسة الاقتصادية للحبوب بمديرية همدان في محافظة صنعاء.



وفي 2 أبريل عام 2016م، أصيب أربعة مواطنين في غارات شنها طيران العدوان على محطة لبيع الغاز المنزلي في منطقة ورزان بمديرية دمنة خدير في محافظة تعز، كما شن سلسلة غارات على مناطق متفرقة بمديرية الوازعية أدت إلى تضرر عشرات المنازل والمرافق العامة والسيارات.



وشن طيران العدوان ست غارات على مناطق حلوان ووادي أيبر والعضبة بمديرية الغيل في محافظة الجوف، خلفت أضراراً كبيرة في منازل ومزارع المواطنين.



طيران العدوان شن غارتين على مطار الحديدة وأربع غارات على جبل هيلان ومنطقة المشجح بمديرية صرواح في محافظة مأرب، فيما شنت طائرة بدون طيار غارة على وادي حباب بالمديرية.



وفي 2 أبريل عام 2017م، استشهد مواطن بغارة لطيران العدوان استهدفت منزله في منطقة بني سعد بمديرية الظاهر في محافظة صعدة، كما شن 13 غارة على منطقة الملاحيظ وخمس غارات على منطقة الصبة وغارة على منطقة الحصامة بالمديرية.



وفي المحافظة نفسها شن الطيران المعادي ثلاث غارات على منطقة بركان بمديرية رازح، وثلاث غارات على مناطق آل الزماح، وآل الحماقي، ومندبة بمديرية باقم، وسبع غارات على منطقتي الإمارة والمليل بمديرية كتاف.



طيران العدوان شن أربع غارات على مديريتي المخا وموزع في محافظة تعز، و 12 غارة على مديرية حرض في محافظة حجة، وست غارات على جزيرة كمران في محافظة الحديدة، وغارة على قاعدة الديلمي الجوية بالعاصمة صنعاء.



وشن طيران العدوان غارتين على معسكر ريمة حميد في مديرية سنحان، وغارة على منطقة الجايف الأسفل بمديرية همدان في محافظة صنعاء.



وفي 2 أبريل عام 2018م، استشهد 14 مواطناً معظمهم نساء وأطفال وأصيب 12 آخرون جراء غارات لطيران العدوان على مخيم النازحين بمديرية الحالي في محافظة الحديدة.



وشن طيران العدوان خمس غارات على معسكر الأمن المركزي في مدينة البيضاء، وثلاث غارات على منازل ومزارع المواطنين بمديرية صرواح في محافظة مأرب، فيما استهدف المرتزقة بقذائف المدفعية مناطق متفرقة في المديرية.



وشن الطيران المعادي ثماني غارات على مديريتي حرض وميدي في محافظة حجة، وغارة على جبل ناصة بمديرية دمت في محافظة الضالع.



وفي محافظة صعدة شن طيران العدوان غارة على منطقة الأزقول بمديرية سحار، فيما استهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي مناطق متفرقة من مديرية شدا ومناطق آل الشيخ وآل عمر والقهرة الشرقية وآل محمد وآل مقنع بمديرية منبه.



وفي 2 أبريل عام 2019م، أصيب عشرة مواطنين أغلبهم نساء جراء سقوط إحدى قذائف المرتزقة على منزل مواطن بمنطقة الربصة بمديرية الحوك في محافظة الحديدة، فيما تعرضت الأحياء السكنية في شارع صنعاء ومناطق متفرقة في مديريتي التحيتا والدريهمي لقصف مدفعي.



وأصيب عدد من المواطنين جراء استهداف مدفعية المرتزقة منازل وممتلكات المواطنين في قرية النمصة بحريب نهم في محافظة صنعاء، وتعرضت قرى بمديرية منبه في محافظة صعدة لقصف صاروخي ومدفعي سعودي.



وفي 2 أبريل عام 2020م، استشهد خمسة مواطنين بنيران مرتزقة العدوان في الطريق العام بمديرية رغوان في محافظة مأرب، فيما شن الطيران غارتين على مديرية صرواح.



وشن طيران العدوان سبع غارات على مدينة الحزم، وثلاث غارات على معسكر اللبنات، وغارتين على مديرية خب والشعف في محافظة الجوف، وأربع غارات على مديرية حرض في محافظة حجة منها غارتين على الجمارك، كما شن غارة على مديرية ريدة في محافظة عمران.



واستهدف مرتزقة العدوان بقصف مدفعي الأحياء السكنية في شارع الـ 50 بمدينة الحديدة وشمال حيس، ومنطقة الجاح بمديرية بيت الفقيه.



فيما استهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي مناطق متفرقة بمديرية شدا الحدودية في محافظة صعدة.



وفي 2 أبريل عام 2021م، استشهد مواطن وأصيب سبعة آخرون بغارتين لطيران العدوان على مناطق سكنية بمديرية رحبة في محافظة مأرب، كما شن سبع غارات على مديرية صرواح وخمس غارات على مديريتي مجزر ومدغل.



وشن الطيران المعادي سبع غارات على مديرية خب والشعف في محافظة الجوف. *سبأنت

