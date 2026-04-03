أمطار متوقعة وجريان للسيول في 10 محافظات

توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار رعدية على أجزاء من عدة محافظات خلال الـ 24 ساعة المقبلة.



وحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المتوقع هطول أمطار رعدية على أجزاء من محافظات صعدة، عمران، صنعاء، المحويت، حجة، ريمة، ذمار، إب، تعز، الضالع.



ويُتوقع أيضاً هطول أمطار متفرقة يصحبها الرعد أحياناً على أجزاء من مرتفعات لحج وأبين وشبوة وحضرموت.



ونبه المركز المواطنين من جريان السيول في الشعاب والوديان ونصح بعدم التواجد في ممراتها أو عبورها أثناء وبعد هطول الأمطار، منبهاً أيضاً من العواصف الرعدية ونصح بعدم التواجد بالقرب من الأعمدة الكهربائية والأشجار والأماكن العالية.



كما نبه من الانهيارات الصخرية والانزلاقات الطينية والتدني في مدى الرؤية الأفقية على الطرق والمنحدرات الجبلية بسبب هطول الأمطار وتشكل الضباب.