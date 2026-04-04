غزة .. شهيدان و25 إصابة خلال 48 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية تسجيل شهداء وجرحى جدد في قطاع غزة خلال الساعات الماضية، مع استمرار العدوان الإسرائيلي وصعوبات الوصول إلى الضحايا.



وأفادت الوزارة، في تقريرها الإحصائي اليومي، السبت، بوصول شهيدين و25 إصابة إلى مستشفيات القطاع خلال الـ48 ساعة الأخيرة، مشيرة إلى أن عدداً من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض وفي الطرقات، نتيجة عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى الآن.



وبيّنت الوزارة أن إجمالي عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر بلغ 715 شهيداً، فيما وصل عدد المصابين إلى 1968 إصابة، إلى جانب تسجيل 756 حالة انتشال.



ووفق البيانات الرسمية، ارتفع العدد التراكمي للشهداء منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر 2023 إلى 72,291 شهيداً، مقابل 172,068 إصابة، في مؤشر على استمرار الكلفة البشرية المرتفعة للأحداث في القطاع.



