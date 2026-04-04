تحذيرات من التواجد في ممرات السيول وبطون الأودية

توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار متفرقة متفاوتة الشدة على أجزاء من عدة محافظات خلال الـ 24 ساعة المقبلة.



ووفق النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المتوقع هطول أمطار متفرقة متفاوتة الشدة يصحبها الرعد أحيانا على أجزاء من سلسلة المرتفعات الجبلية الغربية لمحافظات تعز، إب، الضالع، ذمار، ريمة، صنعاء، عمران، المحويت، حجة، صعدة، وعلى أجزاء من مرتفعات لحج وأبين وأجزاء من السواحل الشرقية وأرخبيل سقطرى.



ونبه المركز المواطنين من التواجد في بطون الأودية وممرات السيول، ومن التدني في مدى الرؤية الأفقية على الطرق والمنحدرات الجبلية بسبب هطول الأمطار وتشكل الضباب.