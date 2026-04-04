المؤتمرنت -

ضبط عناصر تجسسية لصالح العدو الاسرائيلي

كشف جهاز الأمن والمخابرات، عن إلقاء القبض على عدد من العناصر التي عملت مع مخابرات العدو الإسرائيلي.



وأوضح جهاز الأمن والمخابرات في بيان صادر عنه اليوم، أنه بعون الله وتوفيقه ألقت الأجهزة الأمنية القبض على عدد من العناصر التي عملت بصورة مباشرة مع مخابرات العدو الإسرائيلي عبر جهاز الاستخبارات العسكرية (أمان)، وجهاز الاستخبارات والمهمات الخاصة (الموساد) وجهات إسرائيلية أخرى.



وأشار إلى أن تلك العناصر نفذت أعمال تجسسية لصالح العدو الإسرائيلي، برفع معلومات عسكرية وأمنية، وإحداثيات لمواقع عسكرية وأمنية ومعلومات مهمة ومتنوعة عن عدد من المنشآت الاقتصادية في بلادنا، واستخدمت لتنفيذ أعمالها عددا من البرامج التجسسية وبرامج للتواصل ذات طابع تجسسي.



وعبر جهاز الأمن والمخابرات، عن الحمد والشكر الجزيل لله تعالى على توفيقه وعونه في تحقيق هذا الإنجاز.. مثمنا تعاون ويقظة ووعي أبناء الشعب اليمني المجاهد العزيز، الذي كان ولا يزال السد المنيع في وجه كل المشاريع التآمرية والتخريبية للأعداء.



ودعا كافة أبناء الشعب اليمني للمزيد من اليقظة والوعي، والذي كان له بفضل الله تعالى، دور مهم في إفشال مؤامرات الأعداء لاستهداف بلدنا، أو محاولة ثنيه عن مواقفه المتقدمة نصرة للشعب الفلسطيني ولقضايا الأمة الإسلامية، وفي الوقوف ضد المخطط الصهيوني المسمى بـ "إسرائيل الكبرى".

(سبأ)