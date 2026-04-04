صنعاء .. باليستيا إنشطاريا يهز يافا المحتلة

أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن تنفيذ العملية العسكرية الخامسة التي استهدفت مطار "اللد" في منطقة يافا المحتلة وأهدافًا حيوية وعسكرية للعدو الإسرائيلي جنوب فلسطين المحتلة.



وأوضحت القوات المسلحة في بيان صادر عنها مساء اليوم، أن القوات المسلحةُ استهدفت بصاروخٍ باليستيٍّ انشطاريٍّ وعددٍ من الطائراتِ المسيرةِ، مطارَ اللِّدِ في منطقةِ يافا وأهدافًا حيويةً وعسكريةً للعدوِّ الإسرائيليِّ جنوب فلسطينَ المحتلةِ.



وأكدت أن العمليةُ العسكرية التي تم تنفيذها بالاشتراك مع حرسِ الثورةِ والجيشِ الإيرانيِّ وحزبِ اللهِ في لبنانَ، حققت أهدافها بنجاح.



وأشار البيان إلى أن العملية تأتي دعمًا وإسنادًا لمحورِ الجهادِ والمقاومةِ في إيرانَ ولبنانَ والعراقِ وفلسطينَ، وفي إطارِ مواجهةِ المخططِ الصهيونيِّ الذي يسعى لإقامةِ "إسرائيلَ الكبرى" تحت مسمى "الشرقِ الأوسطِ الجديد".



وحيتّ القواتُ المسلحةُ كافةَ أبناءِ الشعب اليمنيِّ على خروجِهِ الحاشدِ في صنعاءَ والمحافظاتِ والمديرياتِ والقرى رفضًا للمخططِ الصهيونيِّ ومواجهةِ معادلةِ الاستباحةِ التي يسعى العدوُّ لفرضِها على الأمة، مؤكدة استمرارها في تنفيذ العمليات العسكريةِ ضمنَ محورِ الجهادِ والمقاومةِ حتى يتحققَ النصرُ بإذنِ اللهِ.

(سبأ)