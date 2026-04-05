لليوم الـ37.. الاحتلال يواصل إغلاق الأقصى

واصلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق المسجد الأقصى المبارك لليوم السابع والثلاثين على التوالي، ومنع المصلين من الوصول إلى رحابه، بحجة الأوضاع الأمنية المرتبطة بالحرب في الشرق الأوسط.



وحولت سلطات الاحتلال البلدة القديمة ومحيطها إلى ثكنة عسكرية، وسط نصب للحواجز الحديدية، ومنع المقدسيين من دخول البلدة باستثناء سكانها.



ويأتي هذا الإغلاق المستمر ليضع المسجد الأقصى أمام تحدٍ وجودي، حيث تفرض قوات الاحتلال قيودًا مشددة تحول دون إقامة الصلوات ورفع الأذان بشكل طبيعي، مما أثار موجة من الغضب العارم في الشارع الفلسطيني والمقدسي.

وفي السياق، تواصل "جماعات الهيكل" المزعوم تحريضها على اقتحام المسجد الأقصى خلال "عيد الفصح"، مطالبة بفتحه خلال فترة العيد الممتدة من 2 إلى 9 أبريل.