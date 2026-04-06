القوات المسلحة تقصف أهدافاً حيوية للعدو

الثلاثاء, 07-أبريل-2026 الساعة: 12:33 ص - آخر تحديث: 11:10 م (10: 08) بتوقيت غرينتش
المؤتمر نت - أعلنت القوات المسلحة اليمنية، عن تنفيذ عملية مشتركة استهدفت عدة أهداف حيوية وعسكرية تابعة للعدو الإسرائيلي

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، عن تنفيذ عملية مشتركة مع الحرس الثوري والقوات المسلحة للجمهورية الإسلامية في إيران والمقاومة الإسلامية في لبنان بدفعة من الصواريخ المجنحة والطائرات المسيرة استهدفت عدة أهداف حيوية وعسكرية تابعة للعدو الإسرائيلي في أم الرشراش جنوبي فلسطين المحتلة.

أوضحت القوات المسلحة في بيان صادر عنها اليوم، أن العملية تأتي دعما وإسنادا لمحور الجهاد والمقاومة في إيران ولبنان والعراق وفلسطين، وفي إطار مواجهة المخطط الصهيوني الذي يستهدف أبناء أمتنا في المنطقة الساعي لإقامة ما يسمى بإسرائيل الكبرى تحت مسمى تغيير الشرق الأوسط.. مؤكدة أن العملية حققت أهدافها بنجاح بفضل الله.

وأشار البيان إلى أن القوات المسلحة اليمنية وهي تؤدي واجباتها الدينية والأخلاقية والإنسانية في هذه المعركة التاريخية تتابع بكل فخر واعتزاز ما يسطره الشعب الإيراني المسلم من مجد وانتصار بصموده وتماسكه ووحدته وتضحياته ودوره المشرف في إفشال مخططات العدو.

وأضاف" فالتحية كل التحية لهذا الشعب العظيم وهو يؤدي واجبه الإيماني رفضا للعدوان والهيمنة وتأكيدا على الحرية والاستقلال، التحية للقوات المسلحة الإيرانية وللحرس الثوري، والتحية موصولة إلى سادة المجاهدين في المقاومة الإسلامية في لبنان وإلى أبطال المقاومة الإسلامية في عراق المجد".

وأكدت القوات المسلحة اليمنية استمرارها في عملياتها العسكرية في معركة الجهاد المقدس حتى النصر بإذن الله.








