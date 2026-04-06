إغلاق المسجد الأقصى لليوم الـ38

تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق المسجد الأقصى المبارك لليوم الثامن والثلاثين على التوالي، مانعة المصلين من الوصول إلى رحابه، وسط إجراءات أمنية مشددة وحصار خانق يفرضه الاحتلال على البلدة القديمة في القدس ومداخل المسجد.



وحولت سلطات الاحتلال البلدة القديمة ومحيطها إلى ثكنة عسكرية، وسط نصب للحواجز الحديدية، ومنع المقدسيين من دخول البلدة باستثناء سكانها، في الوقت الذي يسمح فيه للمستوطنين بحرية الحركة والتنقل، في تكريس واضح لسياسة التمييز وفرض واقع غير متوازن داخل المدينة.



وأثار استمرار الإغلاق موجة غضب فلسطينية، حيث انطلقت دعوات واسعة لشد الرحال والصلاة في أقرب نقطة يمكن الوصول إليها وكسر قرار الاحتلال.