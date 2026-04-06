إقرأ في المؤتمر نت
يومٌ مجيدٌ
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
جوهرُ العُدوانِ الأمريكيّ/ الإسرائيليِّ على إيرانَ هو حربُ المسيحيينَ الصَّهاينةِ
أ. د عبدالعزيز صالح بن حَبتُور
أبوراس.. والخطاب المسئول في مواجهة تحديات المرحلة
توفيق عثمان الشرعبي
المرتبات شريان حياة لا يقبل التسويف والمماطلة
يحيى علي نوري
البروفيسور بن حبتور… حين يكون الوفاء موقفاً، ويغدو التاريخ شهادة
عبدالقادر بجاش الحيدري
30 نوفمبر المجيد.. عنوان كرامة وبداية وعي جديد
قاسم محمد لبوزة*
شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
حمير بن عبدالله الأحمر*
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
المؤتمر نت - في موكب جنائزي مهيب شُيع اليوم جثمان فقيد الوطن عضو مجلس الشورى الشيخ محمد علي عزي التويتي إلى مثواه الأخير في منطقة أعماد بني مسلم محافظة إب

المؤتمرنت - إبراهيم الحجاجي -
تشييع مهيب لجثمان الشيخ التويتي
في موكب جنائزي مهيب شُيع اليوم جثمان فقيد الوطن عضو مجلس الشورى الشيخ محمد علي عزي التويتي إلى مثواه الأخير في منطقة أعماد بني مسلم محافظة إب.

وأشاد المشيعون الذي تقدمهم أمين عام مجلس الشورى وأعضاء من مجلسي النواب والشورى ووكلاء ومستشارين ومحافظة إب وأمين عام المجلس المحلي بالمحافظة ووكلاء من محافظة ذمار ومدراء عموم عدد الهيئات والمؤسسات وقيادات وشخصيات سياسية وعسكرية وأمنية، وجمع غفير من مشائخ ووجهاء محافظتي إب وذمار والمنطقة الوسطى واليمن، أشادوا بمناقب الفقيد الشيخ محمد علي عزي التويتي.

وأشار المشيعون الى أدوار التويتي الوطنية سواء أمام المخربين ما كان يسمى بالجبهة في سبعينات وثمانيمات القرن الماضي، أو أدواره النضالية في الجانب العسكري حيث سخر معظم حياته في خدمة الوطن والأمة، وتوج ذلك في دوره وموقفه الوطنيين في مواجه العدوان والحصار ومناصرة قضايا الأمة، بالإضافة الى دوري المجتمعي في إصلاح ذات البين.

وأضح عضو مجلس النواب الشيخ صادق ابو يابس أن رحيل الشيخ محمد علي عزي التويتي مثل خسارة كبيرة، باعتباره من الشخصيات الوطنية البارزة التي سخرت حياته لخدمة الوطن وقضايا الأمة، وأن اليمن ودعت اليوم احد أهم أقيالها العظماء.

من جانبه قال عضو مجلس الشورى الشيخ المناضل حسن عبدالرزاق إن برحيل الشيخ محمد علي عزي التويتي خسرت اليمن واحدا من أفضل رجالاتها وهامة وطنية كبيرة، والفقيد كان صاحب مواقف مشرفة قولا وفعلا سواء في المجال القبلي او خدمة الوطن في مختلف المجالات، وأن حضور هذه الشخصيات الوطنية الكبيرة التي حضرت لتشييع جثمان الفقيد من مختلف المحافظات الا دليل على حبهم له ومكانته الكبيرة.

أما الشيخ حارث الجبوبي قال إن اليمن خسرت هامة كبيرة من هاماتها، وعلم بارز من أعلام القبيلة اليمنية، ومن أقيال يحصب العظماء، مشيرا الى أدواره الوطنية الكبيرة.

وأوضح وكيل أول محافظة إب الشيخ عبدالحميد الشاهري أن الشيخ التويتي كان يحضى باحترام وحب ابناء قبيلته ومديرية يريم وابناء المناطق الوسطى، مذكرا بأن الشيخ التويتي كان من أبرز القيادات التي كانت تواجه وتحارب المخربين في المناطق الوسطى، بالاضافة الى ادواره الوطنية المشهود لها والتي كان آخرها دوره الوطني ضد العدوان ومناصرته لقضايا الأمة.

من جهته أشار شيخ ضمان بني سبأ مديرية القفر الشيخ بكيل صالح غلاب، الى قدر الله وأن الموت حق على كل انسان، إلا أن الشيخ محمد علي عزي التويتي رحيل جسدا ولم ترحل مآثره الطيبة وتبقى مسيرته حافلة بالعطاء الوطني والقبلي.

بدوره عبر الشيخ خليل محمد علي عزي التويتي (نجل الفقيد) عن شكره البالغ لكل من عزى وواسى أسرة الفقيد سواء من القيادة السياسية وقيادات الدولة أو مسؤولين وقيادات وأعضاء مجلسي النواب والشورى والمشائخ والوجاهات القبلية، ولكل من حضر التشيع والدفن والعزاء، وكل من عبر عن مشاعره الطيبة في مختلف وسائل الاتصال والتواصل.








المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
عربي ودولي: 1497 شهيداً في لبنان منذ 2 مارس
رياضة: قمة نارية بين الريال والبايرن غداً
عربي ودولي: 9600 أسير فلسطيني بسجون الاحتلال
علوم وتقنية: متى تتحول القهوة إلى خطر سام؟
علوم وتقنية: اكتشف فوائد الخل للمعدة
فنون ومنوعات: سرقة بملايين الدولارات بـ3 دقائق
اقتصاد: تراجع أسعار الذهب
عربي ودولي: الأونروا: ارتفاع أسعار الوقود بغزة
عربي ودولي: ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 72302
عربي ودولي: استشهاد 3 بغارات صهيونية على لبنان
اقتصاد: بورصة الكويت تغلق على انخفاض
عربي ودولي: روسيا تُسقط 87 مسيّرة أوكرانية
عربي ودولي: صحة غزة: 72292 شهيداً منذ 7 أكتوبر
عربي ودولي: الاحتلال يواصل إغلاق الأقصى لليوم الـ37
عربي ودولي: الأمم المتحدة: الوضع بغزة لا يزال بالغ الخطورة
أخبار: الأمطار مستمرة.. احذروا السيول والانهيارات
رياضة: برشلونة يقترب من لقب الدوري الإسباني
أخبار: صنعاء .. باليستيا إنشطاريا يهز يافا المحتلة
أخبار: بن حبتور يعزي المهدي في وفاة نجله
أخبار: ضبط عناصر تجسسية لصالح العدو الاسرائيلي
أخبار: استئناف افتتاح متحف الموروث الشعبي بصنعاء
ثقافة: نقابة الصحفيين تنعى الزميل عبدالوهاب مزارعة
أخبار: تحذيرات من التواجد في ممرات السيول
اقتصاد: دولة تواجه ارتفاع اسعار النفط بحظر سفر مسئوليها
أخبار: سقوط مقذوف قرب محطة نووية بايران
