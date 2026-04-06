افتتاح مخيم مجاني للعيون في ذمار

يومٌ مجيدٌ
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
جوهرُ العُدوانِ الأمريكيّ/ الإسرائيليِّ على إيرانَ هو حربُ المسيحيينَ الصَّهاينةِ
أ. د عبدالعزيز صالح بن حَبتُور
أبوراس.. والخطاب المسئول في مواجهة تحديات المرحلة
توفيق عثمان الشرعبي
المرتبات شريان حياة لا يقبل التسويف والمماطلة
يحيى علي نوري
البروفيسور بن حبتور… حين يكون الوفاء موقفاً، ويغدو التاريخ شهادة
عبدالقادر بجاش الحيدري
30 نوفمبر المجيد.. عنوان كرامة وبداية وعي جديد
قاسم محمد لبوزة*
شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
حمير بن عبدالله الأحمر*
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
المؤتمر نت - افتتح بمستشفى الأحد الريفي في مديرية وصاب السافل بمحافظة ذمار، اليوم، مخيم مجاني لطب وجراحة العيون

افتتح بمستشفى الأحد الريفي في مديرية وصاب السافل بمحافظة ذمار، اليوم، مخيم مجاني لطب وجراحة العيون، تنفذه جمعية الرعاية الصحية للمجتمعات المتضررة، بتمويل من هيئة الزكاة بالتنسيق مع وزارة الصحة ومكتبها بالمحافظة.

وخلال الإفتتاح، أشار وكيل الهيئة العامة للزكاة، علي السقاف، إلى أن مخيمات العيون من المشاريع التي تنفذها الهيئة وتحرص على إيصالها للفقراء والمحتاجين، سيما في المديريات النائية، مبينا أنه تم رفع عدد المخيمات الطبية التي ستنفذها الهيئة خلال العام 1447ه من 10 إلى 15 مخيما في مختلف التخصصات الطبية.

وحث السقاف، الجمعية والقائمين على المخيم، على مواصلة العمل حتى استكمال كافة الحالات وإن تطلب ذلك تمديد الفترة المحددة للمخيم.

من جانبه، وأوضح رئيس اللجنة الصحية بالهيئة العامة للزكاة حسن تامة، ان هذا المخيم هو الـ 35 الذي تموله الهيئة لصالح الفقراء والمساكين، ويقدم خدمات الجراحة والعلاج والمستلزمات من نظارات وغيرها، لافتا إلى أن الهيئة تتبنى عدة مشاريع في الجانب الصحي منها مشاريع، دعامة الحياة، والمستشفى الجمهوري، ومستشفى النبي الأكرم، وزراعة الكلى، وتقديم المساعدات العلاجية النقدية المباشرة والغير مباشرة.

بدوره، أكد مدير فرع هيئة الزكاة بالمحافظة، إبراهيم المتوكل، أهمية المخيم في تسهيل وصول الخدمة للفئات المستحقة لأموال الزكاة بمديريتي وصابين كونهما من المديريات النائية، والتخفيف من معاناة المرضى، مشيرا إلى أن تبني الهيئة للمخيمات وغيرها من المشاريع في مختلف المجالات يعكس اهتمامها بإيصال أموال الزكاة لمستحقيها بسهولة ويسر.

من ناحيته، أشاد مدير المديرية فؤاد القديمي، بجهود ومشاريع الهيئة العامة للزكاة في التخفيف من معاناة الفقراء والمساكين في كل عزلة ومديرية ومنطقة، مبينا أن وصاب السافل بحاجة لمثل هذه التدخلات سواء في المجال الصحي أو الإغاثي أو التنموي كونها من المديريات النائية.

ودعا القديمي، هيئة الزكاة لدعم مبادرة مشروع توسعة مستشفى الأحد الريفي، والذي يخدم شريحة واسعة من أبناء مديريتي وصاب السافل ووصاب العالي، منوها بدعمها للمتضررين من كارثة السيول العام الماضي.

من ناحيته، أوضح رئيس جمعية الرعاية الصحية الدكتور نشوان العطاب، أن المخيم الذي يستمر خلال الفترة من 18 ـ 21 شوال، يهدف إلى تقديم خدمات المعاينة وإجراء 200 عملية جراحية تشمل المياه البيضاء، وظفرة الملتحمة، الأكياس الدهنية بالجفون، لافتا إلى أن هذا المخيم يأتي امتدادا للمخيمات الـ 70 السابقة التي نفذتها الجمعية في مختلف المحافظات، واستفاد منها 94 ألفاً و371 حالة، وأجريت خلالها 12 ألفاً و360 عملية.








المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
عربي ودولي: 1497 شهيداً في لبنان منذ 2 مارس
رياضة: قمة نارية بين الريال والبايرن غداً
عربي ودولي: 9600 أسير فلسطيني بسجون الاحتلال
علوم وتقنية: متى تتحول القهوة إلى خطر سام؟
علوم وتقنية: اكتشف فوائد الخل للمعدة
فنون ومنوعات: سرقة بملايين الدولارات بـ3 دقائق
اقتصاد: تراجع أسعار الذهب
عربي ودولي: الأونروا: ارتفاع أسعار الوقود بغزة
عربي ودولي: ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 72302
عربي ودولي: استشهاد 3 بغارات صهيونية على لبنان
اقتصاد: بورصة الكويت تغلق على انخفاض
عربي ودولي: روسيا تُسقط 87 مسيّرة أوكرانية
عربي ودولي: صحة غزة: 72292 شهيداً منذ 7 أكتوبر
عربي ودولي: الاحتلال يواصل إغلاق الأقصى لليوم الـ37
عربي ودولي: الأمم المتحدة: الوضع بغزة لا يزال بالغ الخطورة
أخبار: الأمطار مستمرة.. احذروا السيول والانهيارات
رياضة: برشلونة يقترب من لقب الدوري الإسباني
أخبار: صنعاء .. باليستيا إنشطاريا يهز يافا المحتلة
أخبار: بن حبتور يعزي المهدي في وفاة نجله
أخبار: ضبط عناصر تجسسية لصالح العدو الاسرائيلي
أخبار: استئناف افتتاح متحف الموروث الشعبي بصنعاء
ثقافة: نقابة الصحفيين تنعى الزميل عبدالوهاب مزارعة
أخبار: تحذيرات من التواجد في ممرات السيول
اقتصاد: دولة تواجه ارتفاع اسعار النفط بحظر سفر مسئوليها
أخبار: سقوط مقذوف قرب محطة نووية بايران
