الشوافي يحذّر من أسبوع "عاصف" في اليمن

حذّر الفلكي اليمني عدنان الشوافي من حالة عدم استقرار جوي تشهدها اليمن خلال الأيام المقبلة يصاحبها أمطار غزيرة ورياح مثيرة للأتربة والغبار.



وقال الفلكي الشوافي في منشور على حسابه فيس بوك، "متوقع تكون تأثيرات منخفض البحر الأحمر (السطحي) متفاوتة الشدة، حيث تكون الأعلى فوق شمال غرب اليمن، ما يجعل الأسبوع القادم أعلى هطولاً للأمطار، ونسبية متوسطة فوق جنوب غرب اليمن مع هطول أفضل قليلاً من الأسبوع المنصرم"،



وأشار الشوافي إلى "احتمال تراجع فرص هطول الأمطار فوق المناطق الوسطى والشرقية اليمنية مع ارتفاع نشاط الرياح المثيرة للغبار والأتربة".



وتوقع الفلكي اليمني "ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على المناطق الساحلية الغربية والجنوبية مع نهاية الأسبوع".