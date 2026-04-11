الإنذار المبكر يحذّر المواطنين

توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة ومتفرقة على عدد من المحافظات خلال الـ24 ساعة المقبلة.



وحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المحتمل هطول أمطار رعدية متفاوتة الشـدة على محافظـات صعدة، عمـران، صنعاء، المحـويت، حـجـة، ريمـة، ذمـار، إب، تعـز، سهـل تهامـة.



ومن المتوقع هطول أمطار متـفرقة يصحبها الرعـد أحيانـاً على الضالع وغرب كل من مأرب والجـوف، مرتفعـات لحـج وأبـين والسواحـــل الغربيــــة.



وحذر المركز المواطنين من تدفق السيــول في الشعاب والوديـان أو التواجد في ممراتها أو عبـورها أثناء وبعـد هطول الأمطار، ومن العواصف الرعديـة ونصح بعدم التواجد بالقرب من الأعمـدة الكهربائيـة والأشجار العاليـة.



كما حذر من الانهيارات الصخريـة والانزلاقات الطينيـة والتدني في مدى الرؤية الأفقية على الطرقـ والمنحدرات الجبليـة بسبب هطول الأمطار وتشكل الضبـاب.